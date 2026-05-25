Tímida entrada en listas de ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy

La lista de singles en España sigue dominada por Quevedo: las 14 canciones de ‘El baifo‘ siguen en el top 75 en España, siendo la última de todas ellas ‘Mi balcón’, que baja del puesto 42 al 63. En el número 1 continúa ‘Al golpito’ con Nueva Línea y en el número 2 ‘La graciosa’ con Elvis Crespo.

La única amenaza para Quevedo es ‘Dichavate’ de Ya Ice Dulan y amigos, que asciende hasta el puesto 3, su nuevo máximo, tras 12 semanas de escalada.



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La entrada más fuerte de la semana no la encontramos hasta el puesto 28. Ahí llega ‘Dime baby’ de Clarent, que continúa arrasando con ‘LOVE’ (aún en el top 50 tras haber sido top 3 y certificada como platino). Por su parte, ‘Toty’ de La Pantera entra en el número 42.

Las entradas se completan con ‘Desorden’ de Alleh (86), ‘Quédirán’ de AGsus LZ (88) y ‘Dai Dai’ de Shakira con Burna Boy (93). En ese sentido, el tema del Mundial tendrá que vivir una gran escalada para consolidarse como pequeño éxito del verano. Al menos, su evolución en Spotify España es positiva en estos últimos días y este fin de semana lo encontrábamos en el puesto 70. En cuanto a listas internacionales, sobre todo se percibe el ‘Dai Dai’ emergiendo en radios.



