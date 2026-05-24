Que soc de Barcelona, i em moro de calor!

El Último de la Fila están en plena gira de regreso. Un regreso un tanto inesperado. Se separaron en buenos términos en 1998. Las carreras en solitario de Manolo García y Quimi Portet en solitario eran lo suficientemente satisfactorias como para no esperar una reunión… Pero la publicación de ‘Desbarajuste Piramidal’ en 2023 ya puso en alerta a los radares. Y ahora han vuelto. Un poco por nostalgia, principalmente por placer. Quizás para despedirse. O no: en las diferentes entrevistas que han dado este último año no cierran la puerta ni a más conciertos ni a nueva música.

De momento tenemos una gira con 12 conciertos en total, en grandes recintos y todos con entradas agotadas. En Barcelona actuaron dos noches, el 3 y el 7 de mayo, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante más de 110.000 personas. La cifra de asistentes más alta de este regreso. Porque en España habrá fanatismo con EUDLF, pero en Barcelona hay absoluta y genuina devoción. EUDLF es el gran grupo barcelonés por antonomasia.

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Hay mucha mitología urbana alrededor de EUDLF. Sobre todo alrededor de Manolo y su barrio, Poblenou, cuando este era un barrio industrial y obrero, antes de convertirse en el paradigma de la ultra gentrificación barcelonesa. El otro día en yoga unas cuantas mujeres de unos sesenta años hablaban del concierto. “Manolo es primo hermano de mi cuñada”, explicaba una. El padre de un amigo trabajó con el padre de Manolo en la Macosa, una fábrica cuyos terrenos abarcaban buena parte de la zona de Diagonal Mar: “¿Eres fan del hijo del García?”. El tipo del bar donde desayunaba mi padre presumía de amistad, largo etcétera. Pocos grupos existen que se hayan infiltrado de esta manera en el imaginario colectivo, no solo como música, sino como presencia física, palpable.

Los veinteañeros de entonces se hicieron fans a través del boca-oído inicial; ese “creced y multiplicaos” que, explicaba Quimi entre risas en el Estadi, soltaban cada vez que acababan sus primeros conciertos. De esos hermanos o primos mayores, de esas casetes que ponían padres o tíos en el coche, de ese magma barcelonés, nace la afición de los que entonces éramos niños chicos.

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Manolo y Quimi se conocieron en 1981, en un festival en Hostalets de Balenyà. Quimi tocaba con Kul de Mandril y Manolo con los Rápidos. En cuanto vio a Quimi, tuvo claro que tenía que hacer música con él. Le estuvo persiguiendo hasta que Quimi se plantó en su piso de Pobleou. Nacieron Los Burros y, en 1985, El Último de la Fila. ¿Qué les unió? La química. El afán compartido de querer ser músicos antes de nada. Las ganas de hacer algo nuevo, diferente. Un algo diferente que no podría haber nacido en otro sitio: EUDLF sale del rock layetano y la rumba catalana (dedicaron su concierto en el Estadi a Pau Riba, Sisa, Ia & Batiste, Lluís Llach y Gato Pérez), el punk británico (The Clash a la cabeza), el gusto de Manolo por el folclore español y el surrealismo tan catalán de Quimi. Todo eso dio como resultado un torrente de enormes canciones, letras esotérico-costumbristas, melodías pegadizas, aires aflamencados e instinto pop, que empezó a petarlo en España en general y en Barcelona en particular. También ayudó el lucir una autenticidad genuina, nada impostada: en 1990, con el ‘Nuevo catálogo de seres y estares’ triunfando, renunciaron al patrocinio de grandes marcas en su gira. A cambio, dieron espacios a Greenpeace y otras ONG’s en sus conciertos. Resumiendo mucho, y me perdonen la sociología un poco chusca, eran el resumen perfecto de la Catalunya de los 80.

Quizás su primer álbum, ‘Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana’ (1985) fue más bien un hito local. Pero a partir de ‘Enemigos de lo ajeno’ (1986) y su himno ‘Insurrección’, la cosa se disparó. ‘Como la cabeza al sombrero’ (1988) los convirtió en uno de los grupos más populares: llegaron a encabezar Human Rights Now!, el concierto de Amnistía Internacional en Barcelona, acompañando a Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Peter Gabriel y Youssou N’Dour ante 80.000 espectadores en el Camp Nou. ‘Nuevo pequeño catálogo de seres y estares’ (1990) los llevó de la pequeña PDI a la multinacional EMI, donde sacaron adelante su propio sello, Perro Records. El paroxismo alcanzó el máximo con ‘Astronomía razonable’ (1993) y el megahit ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’.

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Xavier Melero escribía recientemente en RDL sobre la destrucción de Barcelona propulsada por el turismo. Una destrucción que, lamentablemente, no es sólo patrimonio nuestro: se ha impuesto a lo largo y ancho de la geografía española. Pero hubo un lapso, entre la proclamación como sede olímpica y la resaca post-Juegos, en que dejó de ser la ciudad chunga, la de los estragos de la heroína y las crisis económicas y reinó el optimismo. El mismo espacio-tiempo que habitaron EUDLF en su particular fase imperial, la que va de ‘Enemigos de lo ajeno’ (1986) y ‘Astronomía razonable’ (1993). En el imaginario colectivo de los barceloneses se fijó esa imagen: una ciudad que había abandonado sus años más duros, pero aún guardaba el punto canalla y festivo. Una ciudad que –creíamos-era nuestra. El último de la fila era el grupo que ejemplificaba a la perfección Barcelona, esa Barcelona: boyante y popular, localista e internacional. Una Barcelona que ya no existe, pero que regresó por dos noches durante más de dos horas. Por eso la frase más esperada, la más coreada, fue ese “Que soc de Barcelona, i em moro de calor!” de ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile”. Cada vez hace más calor. Pero cada vez somos menos de Barcelona.