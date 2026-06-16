«Salimos ahí haciéndonos los chulos sin camiseta… Normal que nos critiquen»

Gisme, vocalista de Ultraligera, ha sido el último invitado en el podcast de Dani Cabana, ‘Último Acorde Talks’, y se ha defendido de las críticas que tanto él como su banda reciben en redes sociales. En el último año, Ultraligera han experimentado un gran crecimiento, agotando cuatro Rivieras en Madrid y apareciendo en la letra grande de muchos festivales nacionales.

Al ser preguntado por si cree que la crítica está siendo «cada vez más afilada» con el grupo, el frontman no se lo piensa: «La gente tiene envidia», asegura. Este lo achaca a que «nos está yendo de puta madre, vivo de lo que me apetece, salimos ahí haciéndonos los chulos sin camiseta, llenando lo que nos da la gana y de un día para otro pasamos a ser cabezas de cartel». «Normal que nos critiquen», concluye.

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El artista continúa argumentando su punto de vista, explicando que la ausencia de críticas significa que la banda no está yendo bien: «Hasta que no tienes tu primer filón de hate, la banda no existe». Además, Gisme está convencido del tipo de gente que deja estos comentarios en redes: «Suelen tener bandas que no funcionan, son gente que está todo el día criticando en X, que necesita atención, gente con sensaciones de abandono… Están peleados con el mundo».

Tras jurar que el hate le parece «divertido» y que no terminaría con él si pudiese, el integrante de la banda asegura que las críticas no le duelen, porque lo ve «como una promoción de puta madre». Entonces, este plantea una situación en la que alguien habla del concierto de Ultraligera en una cena y recomienda a los invitados escuchar sus canciones: «Nadie se va a acordar».

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Sin embargo, plantea que si en la mesa hay una persona que odia la banda, es más probable que el resto de invitados busquen su música: «Si en esa mesa hay uno que se afana en hablar de lo mucho que odia a Ultraligera y de los chulitos que somos, al salir te lo vas a poner y probablemente te mole, porque son buenas canciones», concluye.

Gisme de Ultraligera habla de las críticas que ha sufrido la banda en redes sociales. pic.twitter.com/lJqq8GDwho — Dani Cabana (@danicabana_) June 15, 2026

Gisme de Ultraligera comenta si le han dolido las críticas que han sufrido en redes sociales. pic.twitter.com/SVT6AjTKtE — Dani Cabana (@danicabana_) June 16, 2026