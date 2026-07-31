‘petal’ de Ariana Grande: agradable, no tan «rabioso», ni «experimental»

Hoy se publica el 8º álbum de Ariana Grande, no muy esperado en tanto que la suponíamos inmersa en su carrera cinematográfica. Se trata, en cualquier caso, de un álbum muy breve, de poco más de media hora de duración, que ha grabado junto a su productor habitual, Ilya. El todopoderoso Max Martin ha contribuido en 3 pistas, entre ellas, cómo no, los dos singles, ‘hate that i made you love me‘ y la propia ‘petal’ que se promociona hoy.

‘petal’ se había promocionado como un disco «un poco salvaje» y «experimental», en el sentido de que no pensaba adscribirse a ningún género concreto. En las letras, Ariana ha afirmado expresar emociones que antes le daban «demasiada vergüenza o reparo», con cierto espíritu de «mandar a la mierda todo». Esa «rabia sin filtros» no se materializa en cambio, en una producción más rugosa: esencialmente estamos ante un álbum de R&B, muy agradable de escuchar, sin exabruptos.

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‘stay’ destaca enseguida por su producción burbujeante y ‘oh well’ tiene una base drum&bass, así como ‘freak’ es una de las producciones de Ilya que más intriga generan: comienza a la guitarra y después se olvida de ella para entregarse a unos teclados atmosféricos. A esa altura del álbum es obvio que la creación de ambientes y texturas prima sobre la búsqueda de hits. El paso al interludio se produce sin que apenas te des cuenta.

Tras los brillantes autocoros de Ariana Grande en la bonita ‘like i do’, destaca lo pegadizo que es el corte titulado ‘never get over me’ y lo uptempo que es la guitarrera ‘bad thing’, impidiendo que la secuencia caiga en el ostracismo. El álbum se cierra con ‘nowhere, nobody’ dejando como interrogante si este será uno de los álbumes favoritos de Ariana Grande del público.

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En nuestro foro de Ariana Grande, Me_Adri se queja de la brevedad del álbum, aunque elogia el sonido del mismo de forma particular: «me suena como a un acuario. Es un poco The Weekend en un acuario». ElPomoDeRosie cree que «para ser un álbum de dolor y rabia, susurra demasiado y chilla muy poco». Y ElPajarito asegura que «le ha gustado» pese a algún altibajo: «Al final vuelve a remontar con ‘never get over me’ y no vuelve a bajar. Es que htimylm, petal, stay, big feelings, never get over me, bad thing, nowhere nobody… me encantan!»



- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'petal' de Ariana Grande? Guay, muy bien hecho todo, como siempre

Me gustan unas sí y otras no

No parece su disco más entregado, precisamente Ver resultados