Ariana Grande, sutil y frontal en ‘hate that i made you love me’

Ariana Grande inaugura una nueva era con el lanzamiento de ‘hate that i made you love me‘, el primer sencillo de un disco titulado ‘Petal’, un trabajo que podrá escucharse a partir del 31 de julio y que, según sabemos, estará compuesto por 12 temas. Te invitamos al foro de Ariana Grande a comentarlo.

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Grande ha hablado brevemente sobre ‘Petal’, asegurando que en el álbum explora una faceta que nunca antes se había atrevido a desarrollar de esta manera.

Cuando Ariana decía que ‘Petal’ sería su disco “fuck it”, quizá se refería a temas como el primer single, ‘hate that i made you love me’, en el que sale orgullosamente de una relación, afirmando que “encontrará la manera de salir de ti” o recurriendo a metáforas “sobre flores que crecen desde las tumbas”. Una historia de desgaste emocional provocado por una relación desigual, marcada por las inseguridades del otro, ‘hate that i made you love me’ tiene confesiones como “odio que te hice amarme, porque yo casi no lo intenté” que exploran una zona emocional más oscura.

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Su sutil sonido ochentero y de medio tiempo -aunque con teclados especialmente marcados- se combina con la ya esperable magia melódica conjurada por Ariana junto a sus colaboradores de confianza, Max Martin e ILYA, resultando otra composición de melodía preciosa, como ya era la de ‘we can’t be friends’, pero presentada en un envoltorio más delicado.

Dará de qué hablar especialmente el puente de ‘hate that i made you love me’, que evoca el de ‘yes, and? al reflexionar sobre las dinámicas de género: “He cargado con tus proyecciones cuando te sentías tan inseguro / Dime, ¿por qué es así? / ¿Por qué te molesta tanto ver a las mujeres resistir?”, plantea la artista.

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Por otro lado, el videoclip anticipa que Ariana compartirá reparto con el actor Justin Long, conocido por conocido por sus papeles en películas como ‘Dodgeball’, ‘Jeepers Creepers’ o ‘Alvin y las ardillas’, entre otros trabajos en comedia y cine de género. El clip se estrena el lunes a las 17.00 hora española.

¿Qué te parece 'hated that i made you love me' de Ariana Grande? Está OK!

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