Ariana Grande describe ‘Petal’ como su «fuck it»

Por Gabriel Carey

Ariana Grande ha dado algunos detalles nuevos sobre su próximo proyecto, ‘Petal’, en una nueva publicación de Instagram. Este estará disponible el próximo 31 de julio y promete ser el disco «fuck it» de Ariana Grande.

La artista explica que ‘Petal’ trata sobre «algo que está lleno de vida» y que se encuentra «creciendo sobre las grietas de algo frío, difícil y complicado». Grande describe el disco a su equipo como una pieza «un poco salvaje»: «Viene de un lugar sobre el que me sentía demasiado tímida o educada como para meterme antes», confiesa. «Se siente como ‘fuck it'», añade.

La temática de ‘Petal’ se centra en «romper con todo tipo de vínculos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi propia cabeza, voces externas o cosas que ya no me sirven». La artista tiene claro cómo sus fans conectarán con el disco: «Podría estar hablando de una cosa, compartiendo algo, y la gente podrá usarlo como sea que quieran y aplicarlo a sus propias vidas», explica.

