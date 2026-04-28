Ariana Grande sube portada y fecha de su disco ‘Petal’

Ariana Grande ha confirmado oficialmente su octavo álbum de estudio, ‘Petal’. El disco verá la luz el 31 de julio, una fecha que, junto a su portada ya revelada, deja claro que se trata del sucesor de ‘eternal sunshine‘ (2024) y no de un lanzamiento aislado. El álbum se compondrá de 12 temas, según puede verse en el pre-guardado de Spotify.

En las últimas semanas, la artista había alimentado las especulaciones con imágenes desde el estudio de grabación, mientras que el título ‘Petal’ -que inevitablemente recuerda al tema ‘Petals’ (1999) de su ídolo musical y colaboradora Mariah Carey- ya circulaba con fuerza en redes sociales.

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El lanzamiento de ‘Petal’ coincidirá con el desarrollo de la gira de ‘eternal sunshine’, que arranca el 6 de junio en Oakland y termina el 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres. No es la primera vez que esto sucede en la carrera de Grande, ya que su álbum ‘thank, u next‘ (2019) llegó al mercado durante el desarrollo de la gira de ‘Sweetener‘ (2018), llegando incluso a incorporar temas del nuevo disco en el repertorio del tour.

En 2027, Ariana Grande volverá al teatro para protagonizar junto a su compañero de Wicked, Jonathan Bailey, la nueva adaptación de ‘Sunday in the Park with George’.