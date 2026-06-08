Kate Moss, mejor cameo del corto de Madonna; Lou Reed, en ‘Danceteria’

Madonna ha estrenado en Youtube el film ‘Confessions II’ que presenta fragmentos de entre 1 y 2 minutos de las 6 primeras canciones del disco que sale el 3 de julio. Eso incluye 2 de los 3 singles que se han publicado, ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’ con Sabrina Carpenter, así como el esperado ‘Danceteria’.

Este tema es una de las cumbres del corto, al incluir casi todo el elenco de famosos que se había anunciado para la película, como Benedict Cumberbatch, Debi Mazar o Kate Moss, que aparece justo cuando se pronuncia la frase «cocaine». Lou Reed aparece en los créditos de este tema, pero aún no encontramos por ningún lado a Max Martin. Desconocemos si su colaboración con Madonna ha sido descartada.

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Mientras Julia Gardner aparece en la misma escena de la discoteca que Sabrina Carpenter, en el momento ‘Bring Your Love’, Lourdes León es la gran sorpresa al cierre al final del vídeo.

El vídeo también avanza la pegadiza ‘Good for the Soul’ y la que parece la mejor canción de las nuevas, ‘One Step Away’, un tema con guiños jazz a la manera de ‘Fever’, cuyo estribillo es un grito por la libertad.

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