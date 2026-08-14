KATSEYE siguen jugando al despiste con ‘Hootie Frutti’

Hay que concederles a KATSEYE el mérito de creer firmemente en su propuesta a pesar de lo que dicen las críticas. No se las puede culpar cuando sus singles funcionan tan bien en las listas de éxitos. El problema es que nadie sabe dilucidar si su música es una troleada épica, producto del brainrot de nuestra época, buena de verdad o simplemente mala y prescindible.

Puede que su nueva música no disipe dudas. Su nuevo single, ‘Hootie Frutti’, vuelve a ser un reguero de frases con gancho pensadas para TikTok, siendo la repetición del título ad nauseam el principal hook, mientras la base instrumental recrea la contundencia EDM de épocas pasadas. La verdad es que puede ser su tema más orientado a los clubs, aunque carece de la vanguardia de ‘Gnarly‘ o del buen gusto de ‘Gameboy‘.

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Antes se lanzó ‘Animal’, que se ha convertido en un éxito y continúa fuerte en el top 20 global de Spotify. El estilo es radicalmente distinto, ya que recurre a un sonido de pop retro mucho más amable, simpático y rosa, además de a la participación de Ed Sheeran, uno de los autores. Es mediana: como una versión inferior de ‘APT’ de Bruno Mars y Rosé. Ambos temas, junto al indescriptible ‘PINKY UP‘, forman parte del EP ‘WILD’, que sale hoy.

Mientras, en la última semana se ha anunciado la marcha de la integrante Sophia Laforteza por motivos de salud mental, meses después de que Manon fuera la primera en irse. Han pasado de ser seis a cuatro, aunque de momento son cinco las que aparecen en la portada del EP y en los videoclips.



