KATSEYE «aman el drama» en la rítmica ‘Gameboy’

KATSEYE, el girl group global integrado por componentes de Filipinas, Corea del Sur, Suiza y Estados Unidos que triunfa con la descarada ‘Gnarly‘, publica hoy su EP de debut, ‘Beautiful Chaos’, que se compone de cinco cortes. ‘Gnarly’ y ‘Gabriela’ -este segundo tema co-escrito por Charli xcx– ocupan los puestos 1 y 2. Y en tercer lugar aparece el focus track de hoy, ‘Gameboy’, la Canción Del Día para hoy viernes.

‘Gameboy’ -lo has adivinado- utiliza sonidos de videojuego -diríamos que de Super Mario- y los fusiona con un ritmo de estilo caribeño que recuerda al mumbatón. La gracia de ‘Gameboy’ es que, a pesar de la densidad de percusión contenida en su producción, es ante todo una canción «chill» y veraniega: aquí KATSEYE no eligen la violencia de ‘Gnarly’, sino la paz de un día de estío.

En contraste, el lema de ‘Gameboy’ es que KATSEYE «aman el drama». Tanto que a Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae no les importa «jugar» con ese chico que vuelve una y otra vez, pero que para KATSEYE es solo un pasatiempo. Aquí las jugadoras son ellas, sobre todo si se trata de vengarse: «haz como que no te enteras, pero sabes que es el karma, no puedes culparme, yo no soy el problema».

KATSEYE juegan también en el videoclip de ‘Gameboy’, en el que exhiben sus pasos de baile sobre un pavimento LED interactivo. Dos curiosidades sobre el videoclip: 1) Lara aparece en el vídeo pero no participa en la coreografía porque se lesionó una pierna durante el rodaje, y 2) solo Manon figura en la portada del vídeo porque hoy es su cumpleaños.