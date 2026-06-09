Escucha ‘Danceteria’, ya online

Pensabas que esta noticia era sobre Madonna, pero no. ‘Danceteria’ es también el título del nuevo single de Soft Cell, que además han anunciado oficialmente un nuevo álbum de estudio con el mismo nombre. Solo añadir que Miss Caffeina y Varry Brava ya lo hicieron antes.

‘Danceteria’ será el que la banda define como su «álbum final». Aunque su existencia se conocía desde hace meses: fue en octubre cuando Soft Cell hizo público el proyecto tras el fallecimiento de su cofundador, Dave Ball, a los 66 años.

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En un comunicado, Marc Almond explica el significado especial que tiene el disco: «‘Danceteria’ es una carta de amor al Nueva York de principios de los años 80», en referencia también al mítico club nocturno de Manhattan que llevaba ese nombre. «El tiempo que pasamos en Nueva York, donde grabamos nuestros tres primeros álbumes, nos moldeó tanto como artistas como personas. Celebrar esa etapa es una despedida apropiada para Dave Ball y para el último álbum de estudio de Soft Cell».

Almond añade: «No puede haber más grabaciones de Soft Cell sin Dave; simplemente no sería posible. La triste realidad es que Dave Ball era la mitad de Soft Cell y, más allá de los directos, no puedo escribir canciones de Soft Cell sin él».

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Con estas palabras, el cantante repite lo que ya comentó en octubre, que ‘Danceteria’ servirá tanto para recordar una de las épocas más importantes en la historia del dúo, como para cerrar definitivamente su trayectoria discográfica.

