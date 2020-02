La ‘Dancetería’ de Miss Caffeina y Varry Brava fue incluso mejor de lo esperado

7.000 personas en el concierto de Iván Ferreiro y Zahara, 5.000 personas en el de Miss Caffeina y Varry Brava… ¿Se pondrán de moda las giras conjuntas de los artistas nacionales? Porque al éxito de estas cifras de asistencia, récord de convocatoria para algunos de ellos en Madrid, hay que sumar el desafío de haber logrado desplazar al público al IFEMA para ver un espectáculo. Ese público al que tanto le cuesta abandonar el centro de la ciudad una noche de fin de semana. Miss Caffeina y Varry Brava lo lograron para esa gira conjunta llamada ‘Dancetería’ (con tilde, sí) en la que, inspirados por el mítico club neoyorquino de finales de los 70 y principios de los 80, querían explorar la idea de ser uno mismo. Fotos: Víctor Moreno.

Vimos en las entrevistas promocionales a Alberto Jiménez, líder de Miss Caffeina -“MissCa” para los amigos-, ligeramente traumatizado porque su colega Zahara se le había adelantado con la idea de hacer un concierto en el IFEMA con un artista o grupo amigo. Pero es como si se hubiera pasado por ‘Contrapunto’ para tomar nota de sus pequeños “defectos” para ofrecer una versión mejor. Dancetería no se excedió en duración, ni en baladas, ni en colaboraciones ajenas hasta el punto de que no hubo invitado alguno. Al contrario, fue un “hit after hit” de las dos bandas protagonistas, que comenzaba con ‘Oh! Sana’ de Miss Caffeina. Y hay que recalcar lo acertado de ese primer minuto de concierto. La canción era de Miss Caffeina pero eran Varry Brava quienes estaban sobre el escenario. Oculto tras sus gafas de sol, Óscar Ferrer pareció Alberto durante unos segundos, aunque juraría que era Alberto quien lanzaba la primera frase del show entre bambalinas.

La confusión fue un divertimento, pero de lo que no cupo duda era de que cada grupo iba a ofrecer únicamente lo mejor en su haber. Varry Brava continuaron con hitazos como ‘Sonia y Selena’ y ‘Playa’. Tras cuatro canciones Miss Caffeina devolvieron el favor de la versión interpretando ‘Chicas’ y luego ‘La fiesta nacional’, ‘Venimos’, un himno que no hace sino crecer con el paso de los años, o ‘Reina’, que pese a ser balada en este caso era cita obligada.

‘No gires’ y ‘Calor’ por parte de unos; ’Prende’, ‘Merlí’ y ’Ácido’, por parte de los otros, no dejaron tregua. No fue el reggaetón de Varry llamado ‘Loco’ precisamente el tema más celebrado, pero finalmente, y tras varios cambios de vestuario, a cual más gracioso que el anterior -del look dandy con piratas de Alberto a las mallas estampadas de Óscar- se dejaron caer varios dúos: ‘Mira cómo vuelo’, ‘La ruta del amor’, la bien traída versión de ‘Será porque te amo’, ‘Cola de pez’ con Óscar haciendo las veces de Mena y La Casa Azul y, como colofón, ‘Dancetería’. Podía ser una canción creada ad hoc para la gira a correprisa, pero el público la recibe cual hit. Como tantas otras. Un after party abierto hasta la madrugada en algún lugar cercano habría dado un mejor sentido a la idea de partida, pero Miss Caffeina es muy obvio que están en estado de gracia, el que puede ser el mejor momento de su carrera, y Varry Brava, en principio con algo menos de fans, han sabido aprovecharse de la situación para darse a conocer a más gente. 8.