Apple Music desgrana sus «mejores discos de la historia»

Lady Gaga con ‘The Fame Monster‘, Massive Attack con ‘Blue Lines’, Lorde con ‘Pure Heroine‘ o Rage Against the Machine con ‘Rage Against the Machine’ se cuentan entre los artistas que aparecen en la lista de Mejores discos de la historia de Apple Music que la plataforma de streaming estadounidense está desgranando estos días, y que se irá completando a diario.

Para confeccionar su lista, Apple Music ha contado con un «panel de artistas, compositores, productores y expertos» que han votado «los mejores discos jamás creados».

La lista promete ser igual de anglocéntrica que las de Rolling Stone, pero también variada en su inclusión de discos clásicos y obras maestras recientes. Así, en los 81 primeros puestos se encuentran títulos tanto de Nina Simone (‘I Put a Spell on You’ en el 88) como de Tyler, the Creator (‘Flower Boy’ en el 92), tanto de Patti Smith (‘Horses’ en el 83) como de Burial (‘Untrue’ en el 94).

Los artistas y títulos incluidos en la lista de Apple Music se está haciendo públicos de diez en diez, por lo que hoy miércoles probablemente se conozcan los puestos del 80 al 71. En JENESAISPOP seguiremos actualizando la noticia con los nuevos títulos que se vayan añadiendo a la lista. ¿Qué discos conformarán el top 5 y cuál alcanzará el número 1?

#81. Neil Young – After the Gold Rush

#82. 50 Cent – Get Rich or Die Tryin’

#83. Patti Smith – Horses

#84. Snoop Dogg – Doggy Style

#85. Kacey Musgraves – Golden Hour

#86. Mary J. Blige – My Life

#87. Massive Attack – Blue Lines

#88. Nina Simone – I Put a Spell on You

#89. Lady Gaga – The Fame Monster (Deluxe Edition)

#90. AC/DC – Back in Black

#91. George Michael – Listen Without Prejudice Vol. 1

#92. Tyler, The Creator – Flower Boy

#93. Solange – A Seat at the Table

#94. Burial – Untrue

#95. USHER – Confessions

#96. Lorde – Pure Heroine

#97. Rage Against the Machine – Rage Against the Machine

#98. Travis Scott – ASTROWORLD

#99. Eagles – Hotel California

#100. Robyn – Body Talk

(fuente: PopBase)