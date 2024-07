Cuándo Madonna ha licenciado ‘Like a Prayer’ y cuándo no

Esta semana se estrena ‘Deadpool & Lobezno’, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. En los tráilers revelados durante los últimos meses se hace un uso muy notorio de ‘Like a Prayer’ de Madonna, y finalmente la canción sí aparecerá en la película, aunque no lo hace en la banda sonora oficial.

Hugh Jackman y el director Shawn Levy han explicado en rueda de prensa que fue especialmente difícil conseguir los derechos de uso de este clásico de los 80, pues «la música de Madonna es muy difícil de licenciar» y «más esa canción en particular». Para convencerla, tuvieron que reunirse con ella, ponerle la secuencia donde se iba a utilizar, y explicarle lo que significaba. Madonna accedió, aunque sugiriendo algunos cambios que gustaron a la productora. Se llegó, por tanto, a programar un rodaje extra de 48 horas para modificar la escena siguiendo los consejos de Madonna.



Que la música de Madonna no se utilice demasiado en series y películas ha mermado su alcance durante todo este siglo. ‘Material Girl’ pasó por ‘Stranger Things’ junto a ‘Angel’, más como una excepción que otra cosa, en lo que tiene que ser un verdadero calvario para su editorial.

Quizá Madonna, ahora que ha repasado sus 40 años de carrera en una gira y sigue dispuesta a realizar su propio biopic, esté más dispuesta a mirar al pasado que en otros momentos de su vida. Lo que sí es cierto es que ‘Like a Prayer’ no, no ha sido una canción fácil de licenciar. Aunque no imposible.

No: The Leftovers



La que es una de las mejores series sobre sectas, religión y fe de los últimos años, tenía pensado contar con ‘Like a Prayer’ de Madonna en una de las escenas cumbre de la temporada final. El protagonista Kevin Garvey se enfrenta a un desolado karaoke, entre lágrimas. El creador Damon Lindelof dijo que le pasaron la propuesta a Madonna, y simplemente dijo que «no». ‘The Leftovers’ tuvo que escoger otro tema, decantándose por ‘Homeward Bound’. Eso sí, ‘Like a Prayer’ aparece en la ruleta de la escena como posibilidad.



Sí: Happy Endings

Damon se enfadó muchísimo recordando que sí se había consentido el uso de ‘Like a Prayer’ en la comedia televisiva ‘Happy Endings’ (ABC, 2012). En concreto así se cerraba en televisión su segunda temporada de las tres que existieron.



Sí: Glee

Aunque parezca la prehistoria, la música de Madonna llenó un capítulo completo de ‘Glee’ dedicado a la artista, en el año 2010. Se llegó a publicar un EP llamado ‘The Power of Madonna’ y ‘Like a Prayer’ fue por supuesto la canción final.



No: The Final Girls

Entre las curiosidades de ‘The Final Girls’, se cuenta que no hubo manera de conseguir los permisos para usar ‘Like a Prayer’. Al parecer, Madonna llegó a escribir personalmente a los guionistas de ‘Final Girls’ para decirles que les dejaría usar cualquier canción suya excepto ‘Like a Prayer’… que era la que les encajaba. La sustituyeron por ‘Bette Davis Eyes’.



Sí, pero no: Derry Girls

Puedes haber visto dos versiones de ‘Derry Girls’, una de las comedias más tronchantes de los últimos años: una en la que aparece ‘Like a Prayer’ y otra en la que no. Según The Tab, esto se debe a que el canal original donde se emitió la serie, Channel 4, tiene una disponibilidad para las licencias muy concreta como canal público. Pero cuando la serie se subió a Netflix, de nuevo, no se consiguió la licencia para usar ‘Like a Prayer’ y en dicha escena hubo que cambiar ‘Like a Prayer’ por ‘Pray’ de Take That.





Sí: The Idol

Por muy exquisita que se ponga Madonna, a veces sí ha donado ‘Like a Prayer’ para proyectos random. Nadie se acuerda ya, porque nadie recuerda esta serie, pero tan cerca como el verano pasado, ‘Like a Prayer’ sonó en el capítulo piloto de ‘The Idol’. Para más datos, destrozada, y sin ningún tipo de sentido narrativo. ¿Acaso un favorcillo a cambio del pelotazo con The Weeknd que iba a ser ‘Popular‘?



Sí: Deadpool & Wolverine

Este finde el mundo podrá comprobar si tanto revuelo por una licencia merece la pena. Según las primeras personas que acudieron al pre-estreno de Nueva York, ‘Like a Prayer’ aparece en una escena hacia el final, épica y que «va a encantar a los fans de Madonna». Será el enésimo intento de que alguien intente hacerse un Kate Bush en ‘Stranger Things’ y con el que muchos se han estrellado. Por ejemplo, Depeche Mode en ‘The Last of Us‘.