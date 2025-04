Lana Del Rey vuelve a cambiar el título de su disco, que «no llegará a tiempo»

Lana Del Rey comienza la campaña promocional de su próximo disco, previamente titulado ‘The Right Person Will Stay‘, que se publica -supuestamente- el próximo 21 de mayo. ‘Henry, Come On’ puede escucharse por fin al completo después de que, en enero de 2024, Lana revelara un breve fragmento de la canción en su muro de Instagram.

Ni siquiera un día después de lanzar el primer single del álbum, Lana ha subido a Instagram un vídeo en el que comparte detalles sobre el disco. El primero y menos sorprendente es que este seguramente no salga en la fecha indicada (21 de mayo): «¿Sabéis que el disco no llegará a tiempo, no?», cuenta Lana.

El disco de «country» de Lana empezó titulándose ‘Lasso’, después pasó a llamarse ‘The Right Person Will Stay’ y ahora Del Rey apunta a otra variación: «¿Debería deciros que el nombre ha cambiado otra vez? Creo que voy a esperar», cuenta hacia el final del clip.

Para mantener más o menos contentos a sus fans, también ha anunciado que otro single del disco saldrá la semana que viene, ‘Blue Bird’. En otro orden de los acontecimientos, los avispados fans de Lana se han dado cuenta de que la portada de ‘Henry, Come On’ está sacada de una captura de pantalla de iPhone.

Lana Del Rey jokes her new album won’t arrive on schedule: “Should I even tell you the name changed again?” pic.twitter.com/p17oxACaD7 — Pop Crave (@PopCrave) April 11, 2025

‘Henry, Come On’ vuelve a ser una balada muy cuidada de Lana Del Rey, desde luego más cuidada que el acabado de esa portada oficial que parece una captura de pantalla (la barrita de desplazamiento del ordenador está expuesta en la parte inferior derecha de la imagen). Especialmente los arreglos de cuerda suenan mimados en esta grabación que supera con calma los cinco minutos de duración.

‘Henry, Come On’ sigue apostando por un sonido apegado a la balada Americana y country de corte clásico, y también al formato de balada somnolienta de Lana Del Rey. De hecho, la luminosidad de los arreglos y la producción de Luke Laird remiten a ‘Honeymoon‘ (2015). ‘Henry, Come On’, por otro lado, referencia el propio trabajo de Lana en melodía (‘Brooklyn Baby’) y letra (‘Blue Jeans’).

La fugacidad del amor sigue inspirando a Lana Del Rey, que en ‘Henry, Come On’ recuerda a un cowboy que pasó brevemente por su vida hasta que «voló demasiado cerca del sol». En ‘Henry, Come On’, Lana afirma que la inestabilidad romántica es su destino, incluso que forma parte de su «linaje de karma»… revelando que el título de ‘The Right Person Will Stay’ sería una expresión de aliento hacia ella misma.

‘Henry, Come On’ encandilará a los fans de los trabajos de Lana Del Rey aferrados a la tradición, como ‘Chemtrails Over the Country Club‘ (2021) o ‘Blue Banisters‘ (2021). También a los que echaban de menos las cuerdas de ‘Honeymoon’. No hará a Lana ganar nuevos fans, aunque nadie espera que ese sea un objetivo de Lana Del Rey a estas alturas.

