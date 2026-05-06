Mitski, la estrella más improbable de la última década

Con un tema casi en los 2.000 millones de streams, otro por encima de 1.000 millones y varios con cientos de millones, Mitski firma una de las carreras más exitosas, sólidas y estables de la última década. Ya era hora de que dedicarámos un episodio del podcast Revelación o Timo a Mitski, la artista que ha demostrado que las viralizaciones en TikTok pueden merecer mucho la pena.

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Nuestro redactor Fernando García visita el podcast para abordar toda su discografía. Comenzamos debatiendo si el último álbum de Mitski ‘Nothing’s About to Happen to Me‘ es tan bueno como dice la crítica musical o tan decepcionante como creen algunos de sus seguidores.

A partir de ahí, viajamos al punto de inflexión que fue el binomio formado por su tercer y cuarto álbum, ‘Bury Me at Makeout Creek’ y ‘Puberty 2‘, y repasamos todos sus discos. Algunos recomendamos empezar a descubrir a Mitski por ‘Be the Cowboy‘ (2018). Y otros por ‘Laurell Hell‘ (2022). Finalmente, dedicamos los últimos minutos del podcast a recordar sus dos primeros álbumes, que no estaban nada mal, pese a (o «gracias a») ser ejercicios de conservatorio.

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Entre anécdotas como el meme «los psicólogos odian a Mitski» o su turbia la relación con la fama («I love you», «You don’t know me») reflexionamos sobre lo que se puede entender por «Estilo Mitski» -si es que existe tal cosa cuando haces lo mismo grunge que bossa, lo mismo electropop que jazz-.

Igualmente hablamos de lo importante y pionero que pudo ser el tema ‘Your Best American Girl’ para las personas racializadas. Parte del discurso social de hoy (la importancia del físico, la relación con la fama de Chappell Roan) están en las canciones de Mitski Miyawaki desde hace muchos, muchos años.

