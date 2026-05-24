‘La bola negra’ de Los Javis gana Mejor Dirección en Cannes

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, han obtenido el premio a la mejor dirección de la 79ª edición del Festival de Cannes por ‘La bola negra’. El galardón ha sido ex aequo con ‘Fatherland’, de Pawel Pawlikowski.

Mientras aceptaban el premio, los autores de obras como ‘La Mesías’ o ‘Veneno’ han asegurado que necesitaban «un segundo para digerirlo» ya que «es un premio muy contundente». Javi Calvo ha añadido que esto «sirve como palabras de aliento del festival, que nos dice que vamos bien y que sigamos nuestras voz».

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En su estreno, ‘La bola negra’ obtuvo una ovación de 20 minutos. Esta narra la historia de tres personas a lo largo de tres épocas diferentes y en la que la figura de Federico García Lorca es el centro de todo: «Al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad», sentenció Ambrossi.

Hace unos días, en charla con los medios, el mismo explicaba que Lorca no es «una idea», sino «una persona»: «A Federico García Lorca lo asesinaron por maricón», denunció. Los Javis ya han adelantado que su próximo proyecto será «en inglés y en español» y que el guion será «mucho mejor».