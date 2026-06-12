Guiños ochenteros e indies en el tercer disco de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo publica hoy su tercer disco, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, precedido de dos números 1 a nivel global, ‘drop dead‘ y ‘the cure‘. Ambos fueron top 1 en el Global de Spotify aunque fuera solo durante un día; ‘drop dead’ fue número 1 tanto en UK como en USA, y ‘the cure’ ha quedado en el top 2 en Reino Unido y en el top 5 en Estados Unidos.
El álbum de nuevo construido junto a su mano derecha Dan Nigro, reincide en el sonido pop-rock de otras entregas de Olivia Rodrigo, aunque ampliando la paleta a otros sonidos. Si ‘stupid song’ se va acercando poco a poco a la parte más bailable de Haim, otras dos canciones se zambullen en territorios ochenteros, ‘my way’ y sobre todo ‘expectations’.
Cuando parece que al final del álbum solo van a caber baladas como ‘less’ o la orquestada ‘cigarette smoke’, de 6 minutos de duración, ‘expectations’ es un soplo de aire fresco que recuerda incluso a Human League. También hay que destacar como nueva favorita ‘maggots for brains’, formada con una deliciosa caja de ritmos muy lo-fi.
El disco alterna piezas acústicas como ‘begged’ o ‘honeybee’ -esta última con coros de Conan Gray- con otras más indie pop como ‘u+me=<3'. Algunas van cambiando sobre la marcha, como 'purple'. Como indica el usuario ElPajarito en nuestro foro de Olivia Rodrigo, ‘what’s wrong with me’ con nada menos que Robert Smith ha perdido algo de fuerza respecto a lo visto en Primavera Sound. O eso, o fue el impacto de lo inesperado. Robert Smith no es co-autor del tema pero sí aparece acreditado como «corista», guitarrista, pianista, bajista e ingeniero.
En cualquier caso, el «focus track» es ‘stupid song’, que además tiene nuevo vídeo: un triste paseo con una Olivia Rodrigo afectadísima, a la que acaban acompañando unas bailarinas de ballet, también unos gatos, y una lluvia falsa como la casita del vídeo de ‘the cure’. Y es que el álbum «de canciones tristes de amor», según Billboard, podría haber terminado retratando o anticipando su ruptura con su novio durante dos años, Louis Partridge.