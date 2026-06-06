Olivia Rodrigo cumple su sueño de cantar en el Primavera… y con Robert Smith

Desde que Gabi Ruiz anunció que el cartel de Primavera Sound contenía un cabeza de cartel sorpresa, se dispararon los primeros rumores; algunos apuntaban a Charli xcx, que acababa de visitar Barcelona para asistir a una fiesta donde pinchaba su marido, George Daniel. Sin embargo, su siguiente vuelo a Sicilia para asistir a la boda de Dua Lipa dificultaba su participación, que finalmente ha involucrado a Olivia Rodrigo, quien ha decidido ofrecer en Barcelona el primer concierto largo oficial de su nuevo disco, un año antes de que la gira Unravel Tour aterrice en España.

El escenario Occident congrega a una multitud intratable antes del inicio del concierto, programado a las 22:45, señal de la expectación que genera esta actuación sorpresa por parte de una de las mayores sensaciones internacionales del último lustro.

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La siguiente sorpresa en el set de Olivia Rodrigo ha sido la aparición de Robert Smith, de The Cure, para la interpretación de un tema inédito, ‘What’s Wrong with Me?’, justo después de ‘The Cure’, canción que Olivia había introducido aludiendo a The Cure, una de sus bandas favoritas, que tocaron la jornada anterior. Para Rodrigo, uno de los “mejores putos conciertos de mi vida”.

El nuevo tema, de corte new wave melancólico, podrá escucharse de forma oficial el 12 de junio y abre una inesperada puerta comercial para Smith, aunque eso quizá ya lo vaticinamos al descubrir su nombre en el tracklist del disco.

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En total, en un concierto que no ha llegado a la hora de duración, el debut de Rodrigo en el Primavera ha incluido cero temas de relleno, como impone la falta de tiempo: abriendo con la euforia rockera de ‘Bad Idea Right’, los primeros guitarrazos hiperafilados han evocado ecos hard rock poco antes de que Rodrigo irrumpiera en el escenario. Cualquiera que tenga a Rodrigo por una poser rockera solo por tener cierta querencia cursi en las letras y la presentación ha tenido que comerse sus palabras ante la potencia rock de su sonido.

Rodrigo, que cumple su sueño de actuar en el Primavera Sound, ha encadenado un himno tras otro con los estribillos megacoreables de ‘ballad of a homeschooled girl’ y ‘Vampire’, antes de presentar la nueva ‘Drop Dead’ y de sentarse al piano para interpretar su gran baladón, ‘Drivers License’, seguir con la ya demasiado pastelosa ‘Traitor’ y culminar con el emocionante crescendo de ‘The Cure’, que ha dado paso al celebrado cameo.

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Pronunciando la palabra “fuck” al menos unas diez veces durante el concierto, en momentos que no siempre venían a cuento, Rodrigo no ha podido dejar mal sabor de boca a nadie en un set de aproximadamente 50 minutos. Al margen de que haya tenido el detalle de cantar ‘Deja Vu’ y de cerrar con el torpedo punk-pop de ‘Good 4 U’, disparando los niveles de adrenalina al máximo, hay que destacar la calidad del sonido de sus instrumentos y de su voz, a la altura de su privilegiada posición.