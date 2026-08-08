Madonna despide a William Orbit: «Nunca me olvidé de ti»

La muerte de William Orbit ha desatado una oleada de despedidas de artistas que trabajaron con él o que reconocieron su influencia, en especial de Madonna, con quien el productor británico creó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Madonna ha dedicado a Orbit una extensa despedida en Instagram en la que recuerda cómo trabajar con él cambió su manera de entender la música. «Me di cuenta de que la música no tenía por qué encajar en categorías o géneros. Así que creamos los nuestros». La cantante recuerda que Orbit le hizo descubrir nuevas formas de cantar y escribir y que, durante las sesiones de ‘Ray of Light’, sentía que el estudio era «como una iglesia».

- Publicidad -

«Solo tú podrías haberme inspirado para escribir una canción como ‘Drowned World’ o ‘Swim’», añade Madonna, que describe a Orbit como alguien «de otro mundo» y «singular». También establece un paralelismo entre el productor y su hija Lola, nacida en aquella época: «De muchas maneras, tú fuiste mi «Ray of Light», como lo fue mi hija Lola».

Uno de los momentos más significativos del mensaje llega cuando Madonna reconoce que, aunque con los años siguió haciendo música con otras personas, «nunca te he olvidado ni he olvidado el tiempo mágico que pasamos juntos». La frase adquiere un significado especial después de que Orbit contara hace unos meses que había preparado un disco que consideraba una continuación de ‘Ray of Light’, pero que no había obtenido respuesta de Madonna. El productor llegó a explicar que había trabajado en un álbum entero con la idea de una segunda parte de aquel clásico, aunque finalmente había desistido ante el silencio de la cantante.

- Publicidad -

Madonna cierra su despedida llamándole «Billy Bubbles» y asegurando que tuvo «mucha suerte» de haberle conocido y de haberse «caído por la madriguera del conejo» junto a él.

Entre el resto de homenajes, Blur se han limitado a compartir un emoji de corazón roto, mientras que Melanie C, que trabajó con Orbit en su debut ‘Northern Star’, ha escrito: «Fue un honor trabajar con este gran hombre». Melanie Blatt, de All Saints, con las que facturó los éxitos ‘Pure Shores’ y ‘Black Coffee’, ha recordado que Orbit fue «una parte tan importante de nuestro éxito y nuestra historia».

- Publicidad -

Alex Kapranos, de Franz Ferdinand, ha destacado que Orbit «llevó luz a muchas vidas», mientras que Sleaford Mods han lamentado su muerte. Stuart Price, colaborador de Madonna en ‘Confessions on a Dance Floor‘ y este mismo año ‘Confessions II‘, disco que irónicamente contiene varios homenajes a ‘Ray of Light’, también ha publicado un extenso recuerdo en el que describe a Orbit como «amable, curioso, alentador» y siempre dispuesto a sugerir y apoyar.

En los comentarios del homenaje de Orbit también han dejado sus mensajes Fatboy Slim, que le ha definido como «un pionero y un caballero», Skin de Skunk Anansie, que recuerda haber bailado su música «durante décadas», y Alison Goldfrapp, que ha enviado su cariño a sus amigos y familiares.

Entre los artistas modernos que han reaccionado a la noticia también están Kelly Lee Owens, que ha asegurado que admiraba el trabajo de Orbit «desde toda la vida», y PinkPantheress, que igualmente ha lamentado su pérdida.