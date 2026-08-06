Pablo Alborán carga contra el gasto en capellanes del SAS

Pablo Alborán ha mostrado su indignación por el nuevo convenio de la Junta de Andalucía con las diócesis andaluzas, que destinará 1,85 millones de euros al año del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a financiar la asistencia religiosa en hospitales públicos durante los próximos cuatro años.

El cantante malagueño ha compartido la noticia en Instagram y ha pedido que ese dinero se invierta en la sanidad pública. «No me lo puedo creer. Inviertan en más médicos y en mejores condiciones para los que ya están. Basta de burlarse de los ciudadanos que defienden la sanidad pública y de los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¡Se ríen de ellos! Basta ya», ha escrito.

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El acuerdo también ha sido criticado por Andalucía Laica y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, que consideran inaceptable que fondos del SAS se destinen a un servicio confesional mientras la sanidad pública sigue afrontando problemas de personal y financiación. El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable otros cuatro, y supondrá un gasto de más de 7,8 millones de euros si se completa el periodo previsto.