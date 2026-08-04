Ariana Grande / petal

Últimamente no hay quien entienda el márketing de ciertos discos pop. Si los últimos trabajos de Miley Cyrus o Dua Lipa sufrieron el peso de unas expectativas alimentadas por anuncios que luego no se correspondían del todo con la realidad, el de Ariana Grande padece un problema parecido. Ariana ha hablado de un disco nacido de una «rabia sin filtros», pero ‘Petal’ no suena exactamente así. Tampoco es tan experimental como algunos podían esperar.

Lo que sí es ‘Petal’ es un disco bonito y elegante. Incluso cuando habla de poner límites a los abusos de otros, lo hace con delicadeza. La misma elegancia con la que Ariana ha explicado, durante su último concierto, que su comunicado de retirada temporal de la vida pública no ha sido impulsivo, sino una decisión meditada para empezar a poner «límites sanos» a su vida de una vez por todas.

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Las constantes críticas recibidas por Ariana desde el inicio de su carrera, especialmente sobre su cuerpo y con especial intensidad en los últimos meses, alimentan la narrativa de varias canciones del disco. El fandom tóxico y los haters reciben lo suyo, pero siempre desde un lenguaje medido, nunca realmente «sin filtros», pues las letras al final se prestan a diversas interpretaciones. Tanto el single ‘hate that i made you love me‘ («Odio haber hecho que me amaras, porque yo ni siquiera lo intenté») como la UK garage ‘oh well’ («No puedo esperar a crecer lejos de ti») parecen hablar de las relaciones parasociales, aunque también podrían referirse a relaciones románticas.

Esa ambigüedad impide que este sea realmente el disco de rabia de Ariana Grande. Letras de canciones que parecen dirigidas a los fans tóxicos como ‘like i do’ («You need me like I you / Yeah, you still watching from the sides») o ‘Freak’ («I won’t give you your fantasy this time») podrían intercambiarse con las de cualquier otra estrella del pop. En comparación, canciones del disco anterior como ‘don’t wanna break up again’ brillaban por su honestidad y especificidad. Había más rabia ahí, o incluso en el puente de ‘yes, and?‘, que en buena parte de este álbum. Al menos ‘bad thing (bunny hop)’ se entiende que va sobre Ricky Alvarez, por eso de que viven su romance «dos veces».

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Todo eso sí aparece en ‘Petal‘, la canción que da título al disco. Un curioso doo-wop modernizado que funciona precisamente por una letra específica y biográfica, aunque nunca demasiado reveladora, cuando Ariana canta que «todas mis historias favoritas acaban en catástrofe, pero no necesito a nadie que me salve». Una frase que enlaza perfectamente con sus recientes declaraciones, aclarando que las críticas no han arruinado su amor por actuar y que simplemente necesita un respiro.

Musicalmente, ‘Petal’ sigue orbitando alrededor del R&B-pop que Ariana Grande lleva perfeccionando desde hace años, algo evidente en el estilo vocal de las canciones, aunque esta vez introduce suficientes matices como para evitar la sensación de repetirse. ‘like i do’ incorpora sintes creepy muy The Weeknd y ‘never get over me’ se apoya en un piano rítmico muy dosmilero aunque estereotipado. ‘big feelings’, sin embargo, es un R&B totalmente estándar, de los que Ariana ha firmado mucho mejores.

Esa base común no impide que el disco explore otros caminos. ‘stay’ funciona como una especie de híbrido entre hyperpop y pop-rock, ‘freak’ introduce un estribillo de sintetizadores suspendido en el aire antes de incorporar el ritmo y perderse después en nuevos destellos electrónicos, y la incursión garage de ‘oh well’ y ‘nowhere, nobody’ -con ese filtro Prismizer en la voz tan 2019- potencia la influencia musical que ya asomaba en ‘no tears left to cry’ y da lugar a dos de las canciones más bonitas y etéreas del álbum.

La radiante apertura de ‘kiss me’, con esos sintes abiertos y luminosos, hace brillar la voz de Ariana, especialmente contenida aquí, apenas belteando en un par de cortes. Por lo general prima su faceta susurrada, al servicio de unas melodías solventes aunque previsibles. El uso constante de armonías de R&B y neo-soul contribuye a que muchas de ellas terminen sonando más homogéneas entre sí de lo habitual. Esa forma de cantar le ha dado grandes éxitos en el pasado, pero aquí la uptempo ‘good thing (bunny hop)’ se queda muy lejos de ofrecer una melodía memorable, pese a que prometía por su animado ritmo.

El dilema con ‘Petal’ es que, sin ser el mejor disco de Ariana Grande, es evidente que las composiciones vuelven a estar mimadas y cuidadas. No hay tantas melodías potentes a las que agarrarse esta vez, pero sí variedad sonora y visión de conjunto, producciones interesantes como la de ‘freak’ y al menos dos éxitos comerciales que son bastante pegadizos. No es un disco que vaya a marcar el sonido de 2026, sino el retrato de una Ariana más libre y cercana, menos calculada.