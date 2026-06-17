Durante un tiempo se había instalado en redes y en la vida real la idea de que no se deberían comentar los cuerpos ajenos en ningún caso. Ahora empieza a producirse una reacción en sentido contrario. Sucede sobre todo con artistas femeninas y adopta la forma de un morbo y un cotilleo disfrazados de empatía y preocupación, que acaban convertidos en contenido que genera tráfico y visitas. Es la economía de la atención en pleno funcionamiento.

La última “víctima” de esta obsesión colectiva por el cuerpo celebrity es Ariana Grande, que en el inicio de su gira ‘eternal sunshine‘ está mostrando, para muchos “detectives” de la red, una visible y preocupante delgadez extrema que ellos aseguran detectar mientras el resto mira hacia otro lado, ajeno a lo que consideran absolutamente evidente.

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La polémica viene ya desde la rueda promocional de ‘Wicked‘ y se ha acentuado con el arranque de la gira, a partir de fotogramas extraídos de vídeos y fragmentos estratégicamente seleccionados que “demuestran” una delgadez supuestamente enfermiza. Para ciertos video-ensayistas es un auténtico problema que ya “no se pueda comentar lo evidente”, y algunos aseguran ser víctimas de gaslighting por parte de quienes intentan desmontar sus intentos de “exponer la realidad”.

El asunto se ha ido completamente de las manos en los últimos días, con análisis de vídeos e imágenes que han llevado a algunos a comparar el caso de Ariana con el de Karen Carpenter, fallecida a los 32 años por complicaciones derivadas de la anorexia. En estos discursos se sugiere incluso que Carpenter también vivía “engañada” respecto a su propia condición mientras continuaba dando conciertos, y que, de seguir así, Ariana no llegaría al final de su gira.

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El fenómeno es un síntoma bastante claro de las relaciones parasociales más extremas de nuestra era, representadas en la cantidad de personas online que sienten la necesidad de comentar el cuerpo de alguien a quien no conocen, de diagnosticarle enfermedades imaginarias y de publicar sus impresiones en redes para generar clicks y visitas, como si el cuerpo de Ariana Grande fuera de dominio público solo por el hecho de ser famosa y haber decidido exponerse a través de su profesión.

Estos supuestos análisis suelen ser morbo disfrazado de empatía, que utilizan a Ariana como materia prima para producir contenido y capitalizar un supuesto dolor ajeno. Así se construye una narrativa de miedo en torno a la vida de Ariana Grande que genera clicks, y se convierte cualquier cambio físico en “prueba” de un diagnóstico o de una historia trágica ya decidida de antemano. La realidad es que ninguna de las personas que comentan su cuerpo en redes está capacitada para diagnosticar trastornos alimenticios ni cualquier otro problema de salud, y la realidad es que todos ellos quieren tu atención.

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No vamos a negar que sentir preocupación ante lo que se percibe como un cambio físico evidente es una reacción humana. Pero, ¿es necesario transformar esa preocupación -esa emoción privada- en un comentario público o incluso en contenido?

La polémica no es ajena a Ariana Grande, y ella ha comentado las críticas a su cuerpo públicamente en numerosas ocasiones, en especial en un vídeo de TikTok donde aseguraba que la Ariana de hace años era más infeliz, y que ahora se siente más sana y feliz que nunca. El resto son especulaciones vacías que no aportan nada a la vida de la persona en cuestión y solo alimentan el comentario morboso online. Al final, los que viven engañados son quienes creen que tienen permiso para comentar el cuerpo ajeno.