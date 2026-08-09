Trump trolea a Taylor Swift con ‘august’ y ella se lo devuelve

Cada agosto se viraliza ‘august’ de Taylor Swift, pero ahora la canción es noticia por otro motivo. El equipo de Donald Trump la ha usado para trolear a Taylor en TikTok, acompañando con ella un vídeo de Trump y Melania viendo fuegos artificiales. «Estoy seguro de que Taylor Swift estará súper emocionada de que usemos su canción», decía el texto que acompañaba al vídeo. Ahora, el vídeo se ha quedado sin sonido.

No ha sido el único. En otro post, el equipo de Trump tiraba de ‘Red’ para hacer otro chiste a costa de Taylor: «¿Sabías que Taylor Swift escribió un álbum entero sobre el color del Partido Republicano?». También se inventaban títulos de canciones a partir de la idea. Como en el caso de ‘august’, el audio ha desaparecido.

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Así que, de alguna manera, Taylor les ha devuelto el troleo. No ha dicho nada públicamente, pero los audios de sus canciones han ido desapareciendo de vídeos de las cuentas de Trump y de la Casa Blanca. Y resulta curioso porque Swift lleva tiempo siendo relacionada con MAGA por su marido, Travis Kelce, y porque hasta ahora no había parecido demasiado preocupada por el uso de sus canciones por parte de la Casa Blanca. De hecho, después de su boda, la propia Casa Blanca ya se había burlado de la pareja.

Taylor no es la única que está hasta los mismísimos de Donald Trump y sus ocurrencias. En las últimas semanas, Katy Perry ha protestado por el uso de ‘Firework’ en un vídeo de la Casa Blanca relacionado con la guerra de Irán, mientras Sabrina Carpenter también rechazaba el uso de su música en contenidos de Trump.