Carly Rae Jepsen hace magia pop con ‘Don’t Leave Me on the Dance Floor’

En poco más de un mes tendremos entre manos ‘Day and Night‘, el nuevo disco de Carly Rae Jepsen, que será doble. Los dos primeros adelantos, ‘On Wire’ -con sus capas de guitarras distorsionadas- y ‘After All’ -con un sonido muy Jungle-, han podido convencer a medias, pero ese problema no debería repetirse con el tercer avance, ‘Don’t Leave Me on the Dancefloor’.

‘Don’t Leave Me on the Dance Floor’ es un tema hijo de ‘EMOTION‘ y ‘Dedicated‘, si bien el tono nocturno de la producción lo hace encajar en la segunda parte del disco, la dedicada a la noche. Es la canción del día.

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‘Don’t Leave Me on the Dance Floor’ tiene la magia de esas canciones pop hechas para bailar y emocionar al mismo tiempo. Si la producción de CJ Baran -entre otros- mezcla bajos marcados y sintes futuristas en la línea de Daft Punk, la melodía es puro «pop perfection», con ecos de ABBA. El resultado es una canción pop redonda, de esas que recuerdan por qué Carly Rae Jepsen sabe hacer este tipo de canciones como pocas.

Carly da con la tecla musical a la vez que convierte la pista de baile en una metáfora sobre el miedo a quedarse a solas frente a la noche o algo más (¿el paso del tiempo? ¿la propia existencia?). «No me dejes sola en la oscuridad, te necesito en la pista de baile», implora Carly, que en la frase «recuerda lo que se siente al ser quien me lleva a casa» parece hablar de la necesidad de tener a alguien que nos acompañe y nos devuelva a un lugar seguro.

