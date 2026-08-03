10 artistas imprescindibles de Sonorama Ribera 2026

Sonorama Ribera 2026 está a punto de dar comienzo esta semana con JENESAISPOP como medio oficial. El masivo cartel de la 29ª edición del festival es una fiel radiografía de todos los aspectos del panorama nacional, desde el rock de estadio de Leiva, hasta el futurismo urbano de rusowsky o la delicada sensibilidad de Valeria Castro.

Hemos realizado una selección de los 10 artistas esenciales que hay que ver sí o sí en Sonorama, pero el cartel es tan inmenso que nombres como Love of Lesbian, León Benavente, La Pegatina, Rvfv, Sexy Zebras, Samuraï, Niña Polaca, Ojete Calor y Xoel López se han tenido que quedar fuera. Eso sí, son igual de imprescindibles.

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Leiva

¿Qué le queda por hacer a Leiva? Estrenó ‘Hasta que me quede sin voz’, su propio documental, en cines a finales del año pasado y firmó la última colaboración de Robe antes de su fallecimiento en la canción ‘Caída libre’. Ahora, vuelve a Sonorama para presentar ‘Gigante’ y demostrar por qué es uno de los artistas más queridos de nuestro país con su interminable lista de éxitos.

Guitarricadelafuente

En mitad de la gira de despedida del aclamado ‘Spanish Leather’ y a punto de hacer su debut en la gran pantalla como uno de los protagonistas de ‘La bola negra’, disponible el próximo 25 de septiembre, Álvaro Lafuente está en su mejor momento. Su show en Aranda promete ser uno de los mayores reclamos de esta edición de Sonorama, que tampoco irá falto de himnos modernos como ‘Full time papi’ y mucho barro.

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rusowsky

Las texturas futuristas de ‘DAISY’ ya han conquistado escenarios al otro lado del charco y seguirá haciendo lo mismo en Sonorama a base de pelucas, memes y nuevos arreglos de temas como ‘BBY ROMEO’, ‘SOPHIA’ y ‘ALTAGAMA’. Ruslán Mediavilla es uno de los nombres clave de la jornada del jueves, diseñada para el público más juvenil.

Rigoberta Bandini

El concierto de Rigoberta Bandini apunta a ser uno de los más elaborados de Sonorama Ribera 2026. Con un escenario lleno de músicos, bailarinas, coristas y cámaras, la autora de ‘Ay Mamá’ reivindicará las canciones de su último disco, ‘Jesucrista Superstar’, pero no se olvidará de hits tan esenciales como ‘Perra’ o ‘In Spain We Call It Soledad’.

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Crystal Fighters

Los británicos son el mayor reclamo internacional de Sonorama. Su show es la experiencia festivalera por excelencia: paz y amor, cánticos colectivos y electrónica para todos los públicos gracias a hits como ‘Love Natural’ o ‘Love Is All I Got’. La formación liderada por Sebastian Pringle lleva casi 20 años en activo, desde 2007, y llega justo a tiempo para los casi 30 años del festival arandino.

Iván Ferreiro

El mítico artista gallego sigue en la carretera presentando su último trabajo, ‘Trinchera Pop’, pero su repertorio lleva décadas siendo intocable. El recorrido por su discografía está servido: Ferreiro ya fue una de las piezas clave del especial 20 aniversario del festival y en esta ocasión promete servir uno de los conciertos más especiales de la edición.

Carlos Ares

Gracias a discos tan sorprendentes como ‘Peregrino’ y ‘La Boca del Lobo’, Ares se ha convertido en uno de los artistas nacionales que hay que ver sí o sí encima de un escenario. El folk y el rock de temas como ‘Aquí Todavía’ o ‘Importante’ brillarán en Sonorama gracias a una impecable banda y al desbordado talento del artista gallego.

La M.O.D.A.

Tras alcanzar el número 1 de las listas españolas con ‘San Felices’, la numerosa banda de Burgos está lista para volver a Sonorama por la puerta grande. Los himnos multitudinarios de la banda burgalesa, que en esta ocasión toca prácticamente en casa, están diseñados para animar cualquier situación. Quién sabe. Quizás nos vuelven a dar una sorpresa como la de la Plaza del Trigo en 2018.

Valeria Castro

Los últimos meses no han sido fáciles para la prodigiosa Valeria Castro, viéndose obligada a apartarse temporalmente de los escenarios por un problema vocal y emocional. Ahora ya recuperada, y tras haberse llevado los galardones a Mejor Artista, Canción del Año y Mejor Álbum de Música de Raíz en los Premios MIN, la artista canaria está dispuesta a enmudecer todo un festival con temas como ‘debe ser’ o ‘la soledad’.

Él Mató a un Policía Motorizado

La actuación de la banda de Santiago Motorizado en Sonorama es una cita obligatoria para los amantes del rock. Tras dos décadas de encantadores himnos, los Motorizados sacaron su último disco en 2023, ‘Super Terror’. El resto de su repertorio no es menos espectacular, desde la popular ‘La Noche Eterna’ hasta la temprana y entrañable ‘Amigo Piedra’, al igual que la icónica voz de su frontman.