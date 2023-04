Iván Ferreiro / Trinchera pop

No se está hablando lo suficiente sobre esto: Iván Ferreiro ha sacado este año un single en el que samplea la música de Antón García Abril para el icónico programa de los 80 de Félix Rodríguez de la Fuente, ‘El hombre y la tierra’. Historia de España. La canción se llama casi igual, ‘La humanidad y la tierra’, y es un despiporre de ecologismo, percusiones, coros de Tanxugueiras, referencias a los Smiths («colguemos al DJ») y más cosas. El propio Ferreiro la define como «varones diciendo estupideces todo el tiempo, y mujeres poniendo las cosas en su sitio», en referencia a la colaboración con Tanxugueiras gritando: «¡a bailar!».

La otra gran grabación ambiciosa de este nuevo álbum llamado ‘Trinchera pop’ es la que casi le da título, ‘En las trincheras de la cultura pop’. Se ha inspirado en el trabajo de Max Richter en torno a ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi, lo que ha producido que veamos nada menos que a García Abril y Richter acreditados en el mismo álbum. ¿No es una locura total? ¿Qué será la próximo? ¿Susana Estrada y Pansequito dentro del mismo disco? Oh, wait!

La «trinchera» es para Iván Ferreiro una referencia a todas sus influencias, pero a su vez esa última canción del álbum habla de «elecciones generales» y «coches oficiales». Parece una reflexión sobre la libertad de expresión cuando dice que «la cultura puede meterte en un problema, y no sabemos dónde empieza nuestra naturaleza, y acaba la de los demás»; aunque por la histriónica interpretación vocal del cantante, más bien parece una pequeña broma.

Es decir, permanece en las letras del ex Pirata esa sensación de «todo esto es un poco demasiado» (y no tengo ni idea de qué pensar de ello), en este caso elevada por la mastodóntica producción, el mayestático acabado de tan ambiciosas grabaciones. Y sin embargo, por paradójico que resulte, por otro lado es una pena que este no sea del todo el álbum kitsch, definitivamente sobrecargado y rococó del artista. En verdad, la mayoría de las canciones son continuistas respecto a su obra anterior. Los singles no eran representativos, después de todo.

El tema de ‘Trinchera pop’ que mejor encaja con estos dos singles es ‘Pinball’, un festival de cuerdas y post-producción en el que, sí, la voz de Iván está pasada por un Autotune (o similar). Se trata de una composición sobre la inseguridad («hoy por hoy no sé qué hacer conmigo») que sirve de empalme con el resto del álbum, más clásico, debido a su temática más bien depresiva. Quizá por eso aparece en el centro, justo a la mitad, abriendo la cara B del vinilo, dando paso a la preciosa ‘Los puntos de Lagrange’, que parece inspirada por Nick Drake y comienza con una frase demoledora («quiero desaparecer») y continúa con otras que casi igual («siempre estás buscando algo», «tal vez sin mí será mejor»).

Hablan las letras del cantautor de cómo tropezamos mil veces en la misma piedra (‘Gran columpio’), referencian películas (‘La gran belleza y la juventud’, de preciosos coros, por cierto), parecen inspirarse en los Radiohead medio electrónicos medio no (‘Miss Saigon’) o citan lugares familiares para gran parte de su público (‘Dejar Madrid’). No es el disco revolucionario que se adivinaba, pero sí es un buen trabajo de Iván Ferreiro que deja producciones tan prodigiosas como ‘En el alambre’, con un piano integrado en un arsenal de emociones, a la altura de los mejores R.E.M. «No te cansas de sentirte siempre fuera de lugar (…) si las piezas no conectan y el mundo es una mierda, ¿cómo te las vas a arreglar?».