Jamie xx / In Waves

¿A quién pueden caerle mal The xx? Juntos y por separado, el trío formado por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie xx ha resultado siempre un amor, despertando el ídem del público con cada uno de sus pasos artísticos. Por algo en el sencillo vídeo de ‘On Hold’ la gente se besaba sin parar.

Incluso cuando no tienen nada que decir como grupo -ahora mismo preparan álbum, como siempre, sin prisa, pero sin pausa-, continúan colaborando en sus proyectos en solitario, sumándose unos a otros para tratar de que cada uno de sus largos recuerde que por encima de todo está su amistad. Así, Jamie xx fue el productor principal de ‘Hideous Bastard’, el álbum de Oliver, y colaboró en ‘Enjoy Your Life’ del largo de Romy del año pasado.

Pero la primera pieza que nos advirtió que la carrera de los tres miembros de The xx iba en serio fue el debut en solitario de Jamie, ‘In Colour’, en 2015. Con permiso del disco-remix que firmó junto a Gil Scott-Heron el mismo año en que este murió, el nada desdeñable ‘We’re New Here’, aquel proyecto fue una revelación. Uno de los grandes álbumes de electrónica de nuestro siglo.

En él también llegaron a colaborar Oliver y Romy en varios de los temas, aunque su punto no era ese, sino su variedad y su tino en la captación de diferentes tendencias. La apertura con la casi instrumental ‘Gosh’, de colosal vídeo, fue un cénit muy difícil de igualar. Y “Good Times” con Young Thug y Popcaan, la evidencia de que Jamie xx se defendía bien en territorios comerciales tropicalillos.

‘In Waves’ es un álbum mucho menos variado, menos comercial y más cohesivo, de alguna manera menos colorido. De ahí quizá el contraste entre la cubierta de ambos trabajos, con ese recuadro en blanco en común, subrayando que son distintos pero primos hermanos. De ahí quizá también que algunas cosas tan llamativas como ‘It’s So Good‘ -el nuevo ‘Gosh’- o una colaboración como Erykah Badu hayan terminado como bonus tracks para la edición deluxe. Este es un álbum grisáceo pero centrado en la pista de baile, eufórico pero nunca radiofónico, en el que de nuevo, la colaboración de Romy y Oliver en ‘Waited All Night’, no es lo que más importa. Lo mejor es el conjunto que Jamie xx ha conseguido con un buen uso sobre todo de samples y vientos.

Los metales son esenciales para lograr que temas como ‘Life’ con Robyn o ‘Treat Each Other Right’ contengan tal ardor. El primero samplea la espectacular segunda mitad de ‘The House of the Rising Sun – Revelation Suite’ según Cerrone, mientras el segundo referencia una parte de ‘Oh My Love’ de Almeta Lattimore que no era el estribillo. Este tema de 1975 tiene a día de hoy 6.000 streams en Spotify.

‘In Waves’ es efectivamente un disco que se puede contar a través de sus samples escogidos. ‘Baddy on the Dancefloor’, el tiro construido junto a Honey Dijon, recrea el gancho principal de ‘Let Somebody Love You’ de Keni Burke, otro anti-hit de 1981. ‘Waited All Night’ se acuerda de ‘All I Want’ de las más populares y recientes Mis-Teeq. ‘All You Children’ con The Avalanches lee el ‘Dance Poem’ de Nikki Giovanni. Eran 57 segundos que abrían su disco de spoken word de 1976, ‘The Reason I Like Chocolate’.

Algunas de estas referencias son muy remotas, parecen el fruto de un arduo trabajo de documentación. Esto no tiene nada que ver con los David Guetta o will.i.ams de turno sacando la chequera para hacerse con los derechos de aquella canción de los 90 que todo el mundo recuerda. Más misteriosos y desconocidos, los temas sirven a Jamie xx para dejar un mensaje espiritual.

Si uno de los cortes más casuales recibe el nombre de ‘Breather’, ‘In Waves’ se abre y se cierra con más inspiración zen. ‘Wanna’ es una lindísima intro de 2 minutos que samplea el éxito ‘Ripgroove’ de Double 99, un top 40 en 1997, mientras ‘Falling Together’ es el gran clímax traído por la coreógrafa y artista de spoken word Oona Doherty. En ella se busca el significado de un punto en el universo, mientras la música te prende y te balancea, desplazándote a otro lugar. Nadie necesita una explicación sobre el porqué del título de este disco.