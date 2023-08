El fusilamiento de hits obvios de los 90 tiene que terminar

En Reino Unido, la BBC continúa radiando semanalmente la cuenta atrás del top 40 oficial del país, como si siguiéramos en los años 90. Antes cada domingo por la tarde, y ahora cada viernes, Radio One desvela las entradas, las subidas, los movimientos destacados y los posibles números 1 de la semana. A sabiendas de que Spotify ofrece una cosa muy parecida con sus tops 50, a veces oigo este programa por el placer de escuchar comentadas las novedades. Así, he descubierto hits hedonistas de música dance que, de manera trágica, no han llegado a la España obsesionada con el reggaeton. Ha sido el caso de ‘Be Right There’ de Diplo, la imprescindible ‘Afraid to Feel’ de LF System o ahora mismo ‘So Much In Love’ de D.O.D.

El problema es que este verano el programa se ha tornado un tanto delirante, dado el gran número de canciones con samples de los 90 que estaban teniendo un gran éxito. De repente, el «countdown», un concepto que ya tenía cierto aroma a décadas pasadas, sabía demasiado real. Y es que el listado de canciones con samples de house, trance y derivados era tal que parecías haber viajado a la MTV de 1998.

- Publicidad -

Recuerdo un programa de este verano en el que sonó ‘Barbie Girl’, la recreación del hit de Aqua con Nicki Minaj y Ice Spice que domina ahora mismo las listas de éxitos gracias al taquillazo de la película. Poco antes de este tema procedente de 1997, habían puesto ‘React’, un hit de Switch Disco y Ella Henderson que samplea ‘Children’ de Robert Miles. Pero es que poco después pusieron ‘Miracle’ de Calvin Harris con Ellie Goulding, que no samplea la misma canción de 1995 pero todo el mundo concuerda en que lo parece.

Sonaron igualmente en la misma hora y media de emisión canciones inspiradas vaga o descaradamente en el dance noventero como ‘Giving Me’ de Jazzy, ‘Tattoo’ de Loreen o ‘(It Goes Like) Nanana’ de Peggy Gou. Pero es que después apareció por allí escalando posiciones el ‘0800 HEAVEN’ de Nathan Dawe, Joel Corry y Ella Henderson, inspirado en ‘Better Off Alone’ de Alice Deejay. La misma canción homenajeada por Nicki Minaj y Kim Petras en la reciente ‘Alone’. Mi hermana se compró este CD single en 1997 y solía ponerlo 17 veces seguidas. Ahora hay 17 canciones que samplean lo mismo.

- Publicidad -

Cuando recordaba que también este año Rita Ora ha sampleado a Fatboy Slim en ‘Praising You’, ya me estaba dando la risa ante todo este «¿EN QUÉ AÑO ESTAMOS?», tan David Lynch. Entonces llegó el turno en el top 40 de David Guetta, que acababa de convertir ‘What Is Love’ de Haddaway en ‘Baby Don’t Hurt Me’, y la risa se convirtió en enfado. Porque el DJ francés, conocido por su falta de sonrojo (y talento) a la hora de fusilar modas, es en verdad el culpable de todo. Desde que ‘I’m Good (Blue)’ con Bebe Rexha arrasó fusilando ‘Blue (Da Ba Dee)’, es que todo el mundo parece haberse vuelto loco. Hace años solía bromear con una amiga que la de Eiffel 65 era mi canción favorita de la historia, en toda su cualidad agridulce. Pero esto ya no tiene ninguna gracia.

El caso es que podemos hablar de precedentes como el de la Jennifer Lopez inspirada en la ‘Lambada’ o el éxito de ‘Con calma‘ de Daddy Yankee y Katy Perry inspirada en ‘Informer’ de Snow. Pero fue cuando esta bobísima recreación de Guetta, inspirada en un hit olvidado de música dance, se acercaba a los 1.000 millones de streamings, que el asunto pareció salirse de madre.

- Publicidad -

Y cuando digo todo el mundo, quiero decir que hasta Aitana ha inspirado ‘Las Babys’ en ‘Saturday Night’ de Whighfield. Por suerte, con un poco menos de éxito de lo esperado, porque si no… ¿qué habría sido lo siguiente? ¿Belén Aguilera sampleando a Spice Girls? ¿Abraham Mateo x Sin With Sebastian? ¿Rels B con el ‘Mambo nº 5’? ¿Miss Caffeina x Vengaboys? ¿Arca destruyendo ‘Living La Vida Loca’? Bueno, esto último igual lo compro…

Hay varias cosas que molestan en esta latente falta de imaginación. En primer lugar, no pinchan tanto canciones originales inspiradas en la misma época, por ejemplo de Jessie Ware. En segundo, da rabia que las radios ignoren a pioneros de la música como Shygirl en favor del eterno revival. ¿Cómo se podrá identificar la música de los nuevos años 20 si no se da una oportunidad en radios o playlists a 100 gecs?

También es cierto que el pop siempre se ha compuesto de ciclos. Los 60 de los Beatles y los 70 de Bowie nutrieron el Brit-pop. Los 80 de Depeche Mode, el electroclash. El indie de los 90 inspiró a valores actuales como Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers. Estamos acostumbrados a que todo vuelva. Sin embargo, en tercer lugar, alguien debería plantearse que hay más canciones en el dance de los años 90 que ‘Better Off Alone’ de Alice Deejay, ‘Children’ de Robert Miles y ‘Show Me Love’ de Robin S. Un tema este que Beyoncé, Charli XCX y Craig David homenajearon a la vez. ¿No había otro, parecido, más desconocido? ¿Pero es que nadie puede descubrirnos nada que no sea Gala, SNAP!, Technotronic y Corona?

La canción paródica ‘Planet Of The Bass’ de DJ Crazy Times se ha reído de todo esto recientemente. No me extraña. Tenemos a valores como Caribou buceando entre grabaciones completamente desconocidas, rescatando del olvido pequeñas joyas, rindiendo tributo a canciones que apenas tenían 1.000 reproducciones en Spotify. Y luego tenemos a un montón de listillos que lo único que parecen hacer es mirarse cuáles fueron los maxis más vendidos de 1993, y consultar con la editora si pueden conseguir los derechos para un sampleo o una interpolación. Si no, una vuelta a los acordes, y andando.