La teoría del ‘She knows’: ¿Por qué todo el mundo tiene miedo a Beyoncé?

Beyoncé lleva días siendo trending topic en X. El hilo de menciones está lleno de vídeos de artistas y celebridades dando las gracias a la cantante o interpretando alguna canción suya. Todo, con un tema de J. Cole de fondo que dice así: «She knows, she knows, and I know she knows». Si no entiendes nada, no te preocupes. Todo viene de la parte más conspiranoica de Tik Tok, pero ya está teniendo algunos efectos en la vida real.

Esta misma semana, Piers Morgan, el famoso presentador de televisión británico, se ha visto obligado a emitir una disculpa hacia Jay-Z y Beyoncé después de que una invitada de su programa, la cantante Jaguar Wright, acusase duramente a la pareja durante una entrevista. No eran ligeras las acusaciones, que digamos.

Al igual que la teoría surgida en Tik Tok, Wright afirma que Jay-Z y Beyoncé tienen mucho que ver con todo lo ocurrido con Diddy y asegura que ambos tienen «cientos de víctimas»: «Durante cuatro años he estado gritando que, no solo Diddy, sino que Diddy y Jay-Z son monstruos», ha afirmado Wright. Por ello, los abogados de la pareja han estado rápidos y han contactado con Morgan inmediatamente.

Muchos testigos han confirmado la presencia de Jay-Z y Beyoncé en las fiestas de Diddy, lo cual no es realmente sorprendente teniendo en cuenta el hecho de que eran conocidas en todo Hollywood. Otra cosa es lo que ocurría entre bastidores.

Todo esto aviva la teoría del ‘She Knows’, la cual dice que todo artista que gane un Grammy debe agradecérselo a Beyoncé. Estas son las conclusiones a las que ha llegado la comunidad de Tik Tok al rescatar decenas de vídeos de artistas agradeciendo especialmente a Beyoncé su victoria en los Grammys, aunque no tenga nada que ver con ellos.

Según Tik Tok, esto se debe por el miedo a las posibles consecuencias. Por eso, el «She knows» que repite la canción no se refiere a Beyoncé, sino a las celebridades que conocen la «verdadera» naturaleza de la cantante.

Ciertamente, Beyoncé es una de las mujeres más poderosas de la industria musical, pero que esté pendiente de cada persona que gana un premio… Solo podría venir de Tik Tok. Esto ha desembocado en la red llenándose de vídeos, memes y teorías, hilarantes en su mayoría, intentando demostrar el lado oscuro de Beyoncé. Por otro lado, ninguna mención a Jay-Z en todo el trend.

La lista es interminable: desde los rumores de que Sia está encerrada en el sótano de Beyoncé escribiendo canciones hasta la razón de por qué ‘Telephone’ no tiene una segunda parte. Según esta teoría, artistas como Adele, Harry Styles o Chlöe serían víctimas de Beyoncé. Sin embargo, la que se lleva la palma es la que reescribe lo que ocurrió entre Kanye y Taylor Swift en los infames VMAs de 2009. Tik Tok dice que Kanye no le arruinó la noche a Taylor, sino que la salvó de Beyoncé.

Mientras todo este caos prosigue, J. Cole está en su casa frotándose las manos y viendo como la canción que hizo hace 11 años ahora forma parte de las más escuchadas de su discografía, acercándose a las 700 millones de reproducciones. A él no hace falta que le salven.