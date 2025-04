La gira de hits de Jennifer Lopez pasará por España

Jennifer Lopez ha anunciado que su gira JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT LIVE IN 2025 aterrizará en España este verano. La artista pasará por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC. La información sobre la venta de entradas se publicará próximamente.

La gira ‘Up All Night’ se promociona con el reclamo de ser un repaso a los «éxitos más icónicos» de Jennifer Lopez. Parece que será mínimo su recorrido por el repertorio del último disco de Lopez, ‘This is Me…Now‘, publicado hace un año.

- Publicidad -

Con ‘Up All Night’, Jennifer Lopez volverá a España después de cinco años, los que han transcurrido desde que su gira It’s My Party pasara por Fuengirola. La última gira local de Lopez, ‘THIS IS ME…LIVE’, programada en Estados Unidos, fue cancelada.