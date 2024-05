Jennifer Lopez cancela su gira ‘This Is Me’

Jennifer Lopez ha cancelado la gira veraniega con la que iba a recorrer Norteamérica. Empezaba el 26 de junio en Orlando y terminaba el día 17 de agosto en Nueva York. Se llamaba ‘This Is Me… Live’ y presentaba el disco ‘This Is Me… Now‘, que ha tenido un recorrido muy discreto por las listas, pese a venir acompañado de una película.

Representantes de Live Nation han dicho que la gira se suspende «para que Jennifer se tome un tiempo para estar con su familia». La artista ha dicho: «Me siento completamente devastada por decepcionaros. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que era absolutamente necesario. Prometo que os compensaré y pronto estaremos juntos. Os quiero mucho. Hasta la próxima».

Variety ya reportó hace unos meses que la gira no iba bien en cuanto a venta de localidades, y ya se suspendieron 7 conciertos.

El disco ‘This Is Me’ no pasó del puesto 38 en Estados Unidos, ni del puesto 55 en Reino Unido, siendo número 20 en España. En todos los mercados el álbum duró una sola semana en listas, siendo uno de los fracasos más sonados de 2024. Algo muy llamativo si recordamos que la artista hizo la Super Bowl más vista de la historia en Youtube hace tan sólo 4 años, en 2020.