Linda Perry carga contra Madonna: «Ya solo sigue modas»

Linda Perry está dejando un torrente de titulares muy llamativos durante la promoción de su nuevo disco, ‘Let It Die Here’. La que fuera exintegrante de 4 Non Blondes y después compositora de éxitos para estrellas como Christina Aguilera se está quedando a gusto rajando de artistas como Billy Corgan o Green Day. Ahora también tiene cera para Madonna.

Perry asegura en una reciente entrevista que quiere componer un disco para Madonna cuando la estrella se retire: un trabajo más desnudo y menos enfocado en seguir tendencias o en ocultar defectos vocales. Critica que Madonna “ya solo sigue modas” y que está obsesionada en “competir con Charli xcx”, y sugiere que debería hacer un disco “con cuerdas y canciones que pueda cantar en el Carnegie Hall”, en lugar de lo que está haciendo actualmente. Asegura que, donde antes era una líder, ahora todo en Madonna “parece débil y no poderoso”.

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Perry no se corta y dice: «Me encantaría meter a esa mujer en un estudio, darle un par de bofetadas y decirle: “Despierta y vuelve a ser la Madonna que eras. Eres una líder y tenemos que volver ahí”». Algunas de las ideas de Perry -cuerdas, cierta desnudez vocal- ya estaban implementadas en ‘Madame X‘, el último disco de Madonna, que no seguía tantas tendencias.

En cuanto a la voz de Madonna, Perry sugiere que, si produjera un disco para la artista de Detroit, buscaría «centrarse en el poder que puede tener su voz, no en el poder del autotune y todos esos efectos que usa ahora para ocultarse. Yo sacaría todos sus defectos a la luz e intentaría hacer un disco más acústico, algo que ella pudiera interpretar sentada ante un público elegante, en el Carnegie Hall o donde sea».

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Linda Perry tiene razón en que la obra reciente de Madonna ha seguido tendencias en lugar de imponerlas. Sin embargo, ‘Madame X’ era un disco bastante arriesgado. Por otro lado, la sugerencia de que Madonna debería hacer música para cantar en el Carnegie Hall parece tener cierto componente de edadismo, como si Madonna, por tener 67 años, solo pudiera hacer música «acorde a su edad». ¿Es posible que Linda Perry esté proyectando una visión demasiado restrictiva sobre la carrera de Madonna, especialmente en lo que respecta a su derecho a seguir haciendo pop y música contemporánea?

Sin embargo, Perry reconoce que Madonna nunca haría un disco de ese tipo y admite que tiene “una espina clavada” con ella porque la ha rechazado muchas veces. Como muchos fans de Madonna recordarán, esta colaboración quedó cerca de ocurrir en un momento de la historia: Madonna estuvo a punto de grabar ‘Get the Party Started’, el éxito de P!nk de 2001 compuesto por Linda Perry, pero finalmente no le encajó. Con estas últimas declaraciones, no creemos que esa colaboración esté hoy más cerca, precisamente.