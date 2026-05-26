«Smashing Pumpkins, para siempre tachados de Primavera Sound»

The Smashing Pumpkins nunca han dejado de tocar en España y, de hecho, tenemos a Billy Corgan en Madrid en septiembre presentando la versión orquestal de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995) en conmemoración de su 30º aniversario. Donde Smashing Pumpkins no volverán a tocar nunca jamás, parece que ni gracias a un milagro, es en el Primavera Sound. Y eso que, por línea editorial, no podrían encajar más, sobre todo en lo que concierne a los inicios del festival.

Pero Gabi Ruiz, presidente de Primavera Sound, los tiene cruzados. Ya ha contado la historia alguna vez, y la ha vuelto a contar en su reciente entrevista con Rockdelux.

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Sin entrar en demasiados detalles, a partir del minuto 11:50 cuenta que contratar a la banda de Billy Corgan en la edición de Primavera Sound de 2007 fue algo parecido a un infierno. Recuerda que Smashing Pumpkins marearon mucho al festival por su participación, y que cuando finalmente aceptaron, solo dieron problemas: “Tocaron tanto la moral, dieron tantos problemas y vinieron tanto de estrellitas” que, desde entonces, “los tengo tachados totalmente”.

Ruiz añade que, para colmo, ni siquiera le parecieron buenos en directo: “También después de hacerlo [el concierto] me di cuenta de que eran mucho peores de lo que yo me esperaba en directo”, señala, añadiendo que le parecieron más “pretenciosos” de lo que los recordaba.

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Como recuerda Binaural, Smashing Pumpkins han tocado en varios festivales españoles desde entonces, muy recientemente en Mad Cool y Cruïlla, pero al Primavera nunca han vuelto.

Por si fuera poco, Corgan ha recibido también estos días críticas por parte de Linda Perry. La productora ha contado que tuvo que echar a Corgan del estudio de grabación cuando apareció en la grabación del último disco de Hole, mientras Courtney Love estaba allí. Dice que era un “debbie downer” (es decir, que solo aportaba mal rollo) y le invitó a irse. Además, le confrontó diciéndole: “Vas por la vida como si fueras un puto regalo divino para el rock’n roll. Tienes mala energía. Quiero que salgas de mi estudio”. Cuenta que Billy “se quedó en shock” y se fue. Al menos parece que la música de los Pumpkins sigue influyendo a las nuevas generaciones: hay quien dice que el nuevo single de Olivia Rodrigo suena a ellos.

