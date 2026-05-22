‘the cure’ de Olivia Rodrigo es un sorprendente «slow burner»

Olivia Rodrigo ha publicado el segundo sencillo oficial de su nuevo disco, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’. La canción se titula ‘the cure’ y todos hemos pensado lo mismo al leerlo: ya son demasiadas referencias a la banda de Robert Smith.

Se sabe que la autora de ‘GUTS’ es una gran fan de The Cure, refiriéndose a Smith como su «héroe personal» y llegando a cantar con él en el escenario de Glastonbury el año pasado. Juntos interpretaron ‘Friday I’m In Love’ y ‘Just Like Heaven’. A su vez, es justamente esta canción la que la artista mencionaba en ‘drop dead’, el primer single de su álbum.

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Sin embargo, ‘the cure’ no se inspira tanto en The Cure a simple escucha, sino en el sonido del indie folk más emo de los años 2000, pero llevado al terreno emocional de Olivia, que utiliza metáforas médicas de «antídotos», «toxinas» o «veneno» para narrar una historia de inestabilidad emocional. La letra incluye la expresión “I’m unraveled”, que da título de la gira de Olivia, que pasa por España el año que viene.

A lo largo de cinco emocionantes minutos, Olivia entrega un inesperado slow burner casi anticomercial y que, con solo guitarra y voz, va construyendo pacientemente la tensión hasta que la canción explota en un final con batería y orquesta. Olivia describe ‘the cure’ no solo como una de las mejores canciones que ha escrito nunca, sino también como su favorita del disco. Sin duda, es una de sus mejores composiciones.

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Aunque este es el segundo single del proyecto, Rodrigo también desveló en SNL la canción ‘begged’, con coros de Weyes Blood incluidos. El nuevo disco de Olivia Rodrigo estará disponible el 12 de junio en todas las plataformas.

