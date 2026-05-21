Kesha sigue inmersa en su etapa independiente, una fase que hace un par de años le dio un minihit viral en redes, la literalmente increíble ‘Joyride‘, y que consolidó con la edición de un álbum más que correcto, titulado simplemente con un punto. Una idea que la italiana MYSS KETA ya había explorado años atrás, pero que Kesha, gracias a una mayor visibilidad y a la interesante dirección artística del proyecto, supo hacer suya.

La carrera de Kesha continúa ahora con el lanzamiento de un single de estética igual de disruptiva, aunque quizá no tan sorprendente como ‘Joyride’. ‘Origami’ sí lleva el sonido de Kesha a un terreno menos habitual, próximo al synthpunk y al electroclash dosmilero, aunque su pasado como diva electropop mainstream todavía asoma en un estribillo coreable, claramente diseñado para el canto colectivo.

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Por lo demás, quizá si ‘Joyride’ no hubiera existido, ‘Origami’ se sentiría más como un shock que como una simple extensión de la faceta más absurda y desinhibida de Kesha. La canción, cargada de detalles de producción distorsionados, y, sobre todo, de mucha actitud por parte de la cantante, se complementa con una letra completamente delirante inspirada en la cultura japonesa, pero también en otras referencias que aparecen de repente y porque sí, como demuestra esa rima: «I’m serving supersexual, flexible intellectual / Meet me down in Shibuya, practice that kama-sutra».

Aunque para absurdo, el llamativo videoclip: una especie de orgía simulada que utiliza una coreografía repleta de poses sexuales y, por supuesto, la propia forma de ese origami convertida en una infalible metáfora pop de doble sentido.

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Además, Kesha ha explicado que no bailaba de forma tan protagonista en un videoclip desde ‘Die Young’, una experiencia que, según cuenta, no fue positiva. Por eso, con ‘Origami’, pretende reapropiarse de aquella sensación: «La última vez que bailé en un vídeo fue para ‘Die Young’… y digamos que no fue precisamente una experiencia empoderadora para mí. Así que este vídeo no solo se siente como una recuperación de aquel momento, sino también como una oportunidad para bailar y divertirme. Y estar en mi cuerpo… porque es MÍO, y eso es lo que significa la libertad para mí».

