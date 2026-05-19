¿Gorillaz o Marina? Horarios y solapes de Primavera Sound 2026

Primavera Sound ha publicado los esperados horarios de su edición de 2026, que se celebra del 3 al 7 de junio, concentrándose del 4 al 6 la programación principal en el Parc del Fòrum de Barcelona.

El horario del jueves 4 de junio revela que uno de los primeros cruces destacados llega entre Ravyn Lenae (19:35-20:35) y Geese (19:45-20:45). Después hay choque total a las 20:50, cuando coinciden exactamente Alex G (20:50–21:50) y Oklou (20:50-21:50).

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Más tarde, Mac DeMarco (21:55–22:55) se solapa con el inicio de Massive Attack (22:05-23:20), aunque ambos dejan vía libre a Doja Cat (23:35-1:05).

Entre los primeros solapes del viernes 5 de junio se encuentra el de Ethel Cain (19:45-20:45) y Rilo Kiley (19:50–20:50), mientras Addison Rae (21:00-22:00) tocará casi a la vez que Ralphie Choo (20:55-21:55) y exactamente a la misma hora que Merzbow: complicada decisión.

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El bloque central, para sorpresa de nadie, lo ocupa The Cure (22:15-00:45), que además se cruza parcialmente con Jade (00:30-1:30). El concierto de 2 horas y media de The Cure se come enteros los de Amaarae y Role Model. PinkPantheress actúa justo después de JADE, sin solapes, de 1:45 a 2:45.

El sábado 6 de junio los fans tendrán que elegir por la tarde entre ver a Grace Ives (18:10-18:55) o a Depresión Sonora (18:00-18:45). Por la noche, The xx (23:40-00:55) coincide en parte con Marina (00:40-1:40), y esta, a su vez, con Gorillaz (1:15-2:45). Los horarios completos están disponibles en la web del festival.