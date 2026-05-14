Revelado el tracklist de ‘Confessions II’ de Madonna

El supuesto tracklist de ‘Confessions II’ de Madonna ha comenzado a aparecer online, al menos en su versión reducida a 12 canciones. El portal de fans de la cantante DrownedMadonna, que dio información exclusiva veraz sobre sus álbumes anteriores, y adelantó la actuación en Coachella junto a Sabrina Carpenter, le da veracidad, por lo que deducimos que es como sigue:

1.-I Feel So Free

2.-Good for the Soul

3.-One Step Away

4.-Bring Your Love

5.-Danceteria

6.-Read My Lips

7.-Everything

8.-Love Without Words

9.-Bizarre

10.-School

11.-Fragile

12.-My Sins Are My Savior

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Esta instantánea del tracklist no revela los «featurings», pues el nombre de Sabrina Carpenter no aparece. De manera llamativa, uno de los temas que Madonnna y Stuart Price, productores del disco, pincharon en un club de Estados Unidos, ‘Love Sensation‘, estaría solo en la versión deluxe. También sería el caso de ‘Forgive Yourself’, uno de los temas que Madonna adelantó hace unos meses en un podcast hablando de la muerte de su hermano Christopher. El explícitamente dedicado a este, ‘Fragile’, sería la pista 11.

No obstante, durante una presentación ayer en Londres, Stuart Price no se refirió a la edición de 16 temas como «deluxe» sino como la única que parece tener en mente. Por otro lado, el tema que se identificó como ‘Freedom’, DrownedMadonna confirma que es ‘One Step Away’.

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Esta mañana se ha confirmado que Madonna actuará en la final del Mundial de Fútbol junto a Shakira y BTS. Además, esta noche se publica el remix de ‘I Feel So Free’ realizado por Peggy Gou.