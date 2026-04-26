Madonna calienta ‘Confessions II’ con temas inéditos y Addison Rae

Madonna continúa con la promoción de ‘Confessions II‘ antes de su lanzamiento en julio. Tras “invadir” Grindr con el anuncio de un vinilo exclusivo y, antes, presentar un tema inédito con Sabrina Carpenter en Coachella, la artista ha organizado una fiesta en el histórico bar LGBTQ+ The Abbey, en West Hollywood.

Acompañada por Stuart Price a los platos, Madonna ha bailado temas del original ‘Confessions on a Dancefloor’, además de algunas canciones inéditas de su próximo trabajo, entre ellas una posiblemente titulada ‘Freedom’. También ha presentado ‘I Feel So Free’, su actual nuevo single, y ‘Thief of Hearts’, un tema de ‘Erotica’ (1992) que ha sido viral en TikTok.

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El evento, introducido por un DJ set de Romy previo a la aparición de Madonna, ha contado con la aparición sorpresa de Addison Rae, una de las estrellas del pop actual. Desde hace tiempo se rumorea que Rae y Madonna han grabado una colaboración.

La acción, enmarcada en un evento llamado Club Confessions, muestra a Madonna luciendo un velo similar al de la portada de su disco. La iniciativa recuerda a la estrategia promocional del primer ‘Confessions on a Dancefloor’, cuando la artista presentó en el Roxy de Nueva York varios temas del álbum antes de su lanzamiento, en una sesión de DJ junto a su productor.

Hello? Are you waiting for your #Freedom

𝘐𝘎: 𝘱𝘩𝘪𝘭𝘭𝘪𝘺𝘵𝘴𝘸𝘦𝘩𝘰𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 pic.twitter.com/yTTlmdDNLz — 𝘏𝘢𝘪𝘭𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗜𝗜 (@HailMadonna) April 26, 2026

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I absolutely love this new song already ❤️ pic.twitter.com/TpvYhFxUXW — Matt #MadonnaAustralia (@GregvsMatt) April 26, 2026

Madonna debuted a new "Confessions II" track, probably called "Freedom," at the Abbey early Sunday! Via @ philliytswehonights on Insta: pic.twitter.com/TDejVvizX5 — Matthew Rettenmund (@mattrett) April 26, 2026

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MOTHER! Madonna quebrando tudo ao som de “Get Together”. 🩷 pic.twitter.com/rDAsxr4hMG — Madonna Access (@madonnaccess) April 26, 2026