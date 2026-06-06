Festival de les Arts cancela su segunda jornada por ruido

Festival de les Arts informa esta tarde de la cancelación de su segunda jornada, después de reunir a 25.000 personas en la primera, ayer viernes. La decisión se debe a la queja de algunos vecinos, que ha producido que la Dirección General de CACSA les comunique que no podían abrir puertas, con 20 minutos de antelación.

Según la prensa local, las mediciones de decibelios realizadas el viernes superaban los 85 permitidos en los escenarios y eran superiores a los 55 en las casas. Al mismo tiempo, asistentes en la jornada de ayer, se quejaban de no poder escuchar los conciertos.

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Dice la organización: «Desde que tuvimos conocimiento de la sentencia el 25 de marzo de 2026, por la que se estima la demanda de unos pocos vecinos del edificio ubicado en la Avenida Profesor López Piñero y se condena al Ayuntamiento de Valencia por vulneración de derechos fundamentales negándose la posibilidad de ser parte de dicho procedimiento, hemos trabajado para encontrar una solución».

La organización afirma haber intentado trabajar con CACSA y la Generalitat para garantizar el evento y también por otro lado buscado espacios alternativos: «Sin embargo, nos produce una enorme tristeza y frustración comprobar que no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía de Valencia, ni con responsables del Ayuntamiento para estudiar posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad».

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El festival afirma creer «en la convivencia entre vecinos, instituciones, cultura y ocio cuando existe voluntad para encontrar soluciones». Este viernes el cartel incluía a gente como Leire Martínez, La La Love You y Siloé, y este sábado que no se celebrará, a Two Door Cinema Club, Belén Aguilera, Triángulo de Amor Bizarro o Dorian. Se devolverá el dinero de las entradas de sábado y el 50% de los abonos general, VIP y golden VIP.