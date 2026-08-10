Muere Frank Gálvez, músico de Gasca y Mostaza Gálvez

Ha muerto Frank Gálvez, músico y cantante conocido especialmente por haber formado parte de Gasca y por el proyecto que compartió durante años con Guille Mostaza, Mostaza Gálvez. La noticia la ha comunicado el propio Mostaza, que ha despedido a su amigo con un extenso y emocionado mensaje.
Gálvez, nacido en Barcelona en 1976, estuvo al frente de Gasca, banda que publicó el disco ‘Telescopio’ en Elefant a comienzos de los 2000 y que se convirtió en una referencia de culto dentro de la escena indie. Gálvez y Mostaza se conocieron precisamente en aquella época, cuando Gasca teloneó a Niza, grupo con el que colaboraba el entonces miembro de Ellos.
Años después, ambos terminarían compartiendo piso y estudio y haciendo canciones juntos. Así nació Mostaza Gálvez, proyecto que publicó el EP ‘Restos’ en 2016 y los discos ‘Vida y milagros’ (2017) y ‘Desventura’ (2020). En ambos, Gálvez y Mostaza alternaban las voces, mientras compartían también la instrumentación y la producción.
En 2023, Gálvez publicó además su primer disco en solitario, ‘Siempre te diré que sí’, editado por Subterfuge. El álbum reunía diez canciones y contaba con la producción de Guille Mostaza, además de la participación instrumental de Diego Perinetti.
Ha sido precisamente Mostaza quien ha dado la noticia. «Se me va un amigo, un compañero de vida, de piso, de estudio, de grupo, de escenario, de viaje, de risas y llantos», comienza su despedida. El músico recuerda a Gálvez como «un hermano», una persona de «humor excelso y energía a raudales» y «un talentoso desastre» con quien compartió 25 años de amistad.
«No había fachada ni disfraz en él», escribe Mostaza. «Si se puede hablar de alguien auténtico ese es Frank Gálvez». Y concluye: «Ahora el mundo es un poquito más gris sin él aquí».