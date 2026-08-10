Muere Frank Gálvez, músico de Gasca y Mostaza Gálvez

Ha muerto Frank Gálvez, músico y cantante conocido especialmente por haber formado parte de Gasca y por el proyecto que compartió durante años con Guille Mostaza, Mostaza Gálvez. La noticia la ha comunicado el propio Mostaza, que ha despedido a su amigo con un extenso y emocionado mensaje.

Gálvez, nacido en Barcelona en 1976, estuvo al frente de Gasca, banda que publicó el disco ‘Telescopio’ en Elefant a comienzos de los 2000 y que se convirtió en una referencia de culto dentro de la escena indie. Gálvez y Mostaza se conocieron precisamente en aquella época, cuando Gasca teloneó a Niza, grupo con el que colaboraba el entonces miembro de Ellos.

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Años después, ambos terminarían compartiendo piso y estudio y haciendo canciones juntos. Así nació Mostaza Gálvez, proyecto que publicó el EP ‘Restos’ en 2016 y los discos ‘Vida y milagros’ (2017) y ‘Desventura’ (2020). En ambos, Gálvez y Mostaza alternaban las voces, mientras compartían también la instrumentación y la producción.

En 2023, Gálvez publicó además su primer disco en solitario, ‘Siempre te diré que sí’, editado por Subterfuge. El álbum reunía diez canciones y contaba con la producción de Guille Mostaza, además de la participación instrumental de Diego Perinetti.

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Ha sido precisamente Mostaza quien ha dado la noticia. «Se me va un amigo, un compañero de vida, de piso, de estudio, de grupo, de escenario, de viaje, de risas y llantos», comienza su despedida. El músico recuerda a Gálvez como «un hermano», una persona de «humor excelso y energía a raudales» y «un talentoso desastre» con quien compartió 25 años de amistad.

«No había fachada ni disfraz en él», escribe Mostaza. «Si se puede hablar de alguien auténtico ese es Frank Gálvez». Y concluye: «Ahora el mundo es un poquito más gris sin él aquí».