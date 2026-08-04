5 joyas de la letra pequeña de Sonorama Ribera

La 29ª edición de Sonorama Ribera se celebrará a partir de mañana, miércoles 5 de agosto, hasta este domingo con JENESAISPOP como medio oficial. Ya os hablamos de los cabezas de cartel que hay que ver sí o sí en Aranda de Duero y nos faltaron menciones por el gran tamaño del cartel de este año. Con más de 100 artistas confirmados, lo suyo es hacer otra lista con los nombres que no resaltan tanto.

Ángeles Toledano

La artista de Jaén es una de las voces revelación del flamenco de los últimos años, pero lleva siendo celebrada mucho más tiempo. Con tan solo 20 años, recorrió Europa como parte de la compañía del guitarrista Paco Peña. Su gran debut llegó en 2024 con ‘Sangre Sucia’ y en él ya demostró que no le tiene miedo a salirse de la tradición a favor de la electrónica. Sus colaboraciones con Jorge Drexler y La Plazuela lo han seguido confirmando.

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pablopablo

Hablando de Drexler… Al hijo del cantautor uruguayo no le ha hecho falta el prestigio de su padre para convertirse en uno de los artistas más interesantes de la escena emergente. Sus composiciones siempre se comparan con aquellas de Bon Iver o James Blake, pero su trabajo en ‘Spanish Leather’ también le avala como un conquistador del pop más inmediato. En directo, canciones como ‘Vida Nueva’ o ‘Otra Vida’ se sienten más vivas todavía.

Carlangas

Tras dejar Novedades Carminha en su mayor momento de popularidad, el artista gallego no ha parado de regalarnos grandes proyectos y nuevos sonidos. Su primer proyecto, simplemente titulado ‘Carlangas’, resaltaba su amor por la electrónica, mientras que ‘Bailódromo, Vol. 1’ nos mandó de fiesta a la disco vintage. ‘Universo Paralelo’, por otro lado, recupera su vena más garage. El carisma de Carlangas es obligatorio en cualquier festival.

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Repion

No paramos de hablar de las hermanas Iñesta como uno de los dúos de rock nacionales a seguir, pero ya van por su cuarto disco. Motivo de más para subirse a su tren de una vez por todas. Esto, si su toque de nostalgia noventera en temas como ‘El sueño dura una semana’ o ‘Cerra los ojos’ no te convence lo suficiente. Desde aquí, lo dudamos bastante.

Belén Aguilera

Los amantes de los vozarrones y de la experimentación vocal se darán la mano con Aguilera en su aparición en Sonorama. Con el lanzamiento de ‘Anela’, la artista catalana se consolidó como una de las popstars más atrevidas de nuestro país gracias a temas como ‘Soledad’. Si en el pasado se había centrado en el pop de corte dosmilero, ahora Aguilera amplía su abanico: desde las melodías más clásicas hasta la vanguardia.