Madonna y Kylie enfilan el remix de ‘Love Sensation’

Un usuario en el foro de JENESAISPOP se preguntaba si la era de ‘Confessions II‘ habría terminado ya ante el parón de novedades, pero parece que Madonna todavía guarda varios ases bajo la manga. Este fin de semana ha llevado su Club Confessions al WorldPride de Ámsterdam y ha seguido diseminando la palabra de ‘Confessions II’ con la colaboración de Kylie Minogue.
Juntas han aparecido para presentar no una canción inédita, sino un remix de ‘Love Sensation‘, algo igualmente digno de mención, ya que una colaboración musical entre ambas habría sido casi impensable hace diez o quince años.
El remix ‘Afterhours’ de ‘Love Sensation’, producido por Stuart Price, ofrecerá una nueva versión del tema, aparentemente más contundente y oscura. Podrá escucharse a partir de este viernes. Además, la web de Madonna ha puesto a la venta un CD single en tres variantes. Kylie ha celebrado la colaboración asegurando que, si a la Kylie de 15 años le hubieran dicho que algún día aparecería en una canción de Madonna, no se lo habría creído.
@danibrasil Madonna and Kylie Minogue perform “Love Sensation” at World Pride 2026 in Amsterdam #madonna #kylieminogue #worldpride ♬ original sound – Dani Brasil
@ileronm @Kylie Minogue @madonna at World Pride Music Festival Amsterdam #worldpride #worldpridemusicfestival #madonna #kylieminogue ♬ original sound – Leron