Pedro Sánchez y su «ecléctica» playlist de verano: Charli xcx, Madonna…

Pedro Sánchez ha compartido, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, las canciones que están acompañando su verano de 2026. Descrita como «bastante ecléctica», la playlist incluye un poco de todo: Charli xcx, Madonna, Gorillaz, Stereolab y hasta el reggaetón de ‘EL BAIFO’.

Hay una buena cantidad de indie rock en la lista, con Sánchez incluyendo canciones de Dry Cleaning, Cora Yako, Joyce Manor, Placebo o Triángulo de Amor Bizarro. Es la categoría más abundante. Sin embargo, el pop le sigue de cerca con las inclusiones de ‘I Feel So Free’, ‘SS26’, ‘Tantas Cosas’ de Melani o ‘Caught In a Jam’ de Portraits of Tracy.

Sánchez llegó a asegurar en La Pija y La Quinqui que no podía «con el reguetón». Aun así, el último disco de Quevedo ha convencido al presidente hasta el punto de incluir ‘EL BAIFO’ en su lista. A nivel nacional, destacan las menciones a Depresión Sonora, Ángel Stanich, Anna Ferrer o Minibús Intergalàctic.