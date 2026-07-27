Charli xcx / Music, Fashion, Film

Charlotte Aitchison está inspirada. Y no solo ella, también sus amigos y colaboradores habituales A.G. Cook y Finn Keane. Juntos salen de fiesta, se hacen fotos, se besan y graban música. Así lo narra en ‘Rock Music’, el tema introductorio a ‘Music, Fashion, Film’, un disco que nace de ese estado de gracia en el que nada parece demasiado premeditado y donde todo se construye a base de arrebatos artísticos. Esa sensación de espontaneidad y libertad creativa recorre un trabajo rupturista con el sonido Charli xcx, que deja a un lado la pista de baile y la cambia por las guitarras eléctricas.

Y tiene sentido: después de ‘Brat’, ¿había espacio para continuar con el mismo estilo que acababa de perfeccionar? Según Charli, seguro que no. Siempre ha sido una artista inquieta e inconformista, y ahora que por fin le ha llegado esa fama que tanto parecía anhelar a lo largo de su carrera, no tenía nada de interesante seguir por la misma senda. La música que compuso para ‘Cumbres borrascosas’ ya daba alguna pista de sus próximas ideas, sobre todo en ‘House’, con John Cale (invitado de honor en la portada junto a Marc Jacobs y Martin Scorsese), y ahora, en ‘Music, Fashion, Film’ deja claro que todo lo que este volantazo hacia el rock pueda tener de estratégico, también lo tiene de honesto.

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Aquí se muestra una nueva faceta de la cantante, pero no es una reinvención: este disco no lo podría firmar nadie más. Hay algo que no ha cambiado lo más mínimo, y es la capacidad para hablar de sus preocupaciones e inseguridades con tanta urgencia como ironía. Desde hace unos años, Charli ya no es solo una estrella del pop, también ha querido probar a ser actriz. “Algo nuevo y sin descubrir / y algo un poco violento / atreverse a fallar y ser fea / estoy inspirada y viva”, confiesa sobre cómo le hace sentir esta nueva profesión en la pegadiza ‘Camera’, que cuenta con una de las melodías más inmediatas del proyecto. También adictiva, con un gran uso de la batería y las guitarras, ‘Wink Wink’ reflexiona con mucho humor sobre la percepción externa de su propia imagen de “chica mala”.

Temáticamente, el álbum se mueve entre la sátira y la más pura desesperanza ante un mundo superficial, dividido y horrible. “Nada nos va a salvar, ni la música ni la moda ni el cine”, se lamenta en ‘SS26’, donde Charli cambia la idea hedonista del “Brat Summer” por un indie-rock pesimista que esconde muchas más capas de las que se ven a simple vista: la languidez de la guitarra acústica, la distorsión de la eléctrica, los sintetizadores cortados tras el primer estribillo o el convincente dramatismo en la voz de la intérprete terminan formando una de las canciones más sólidas del álbum. En esa misma línea de ironía anticapitalista, ‘Card Decline’ denuncia la frivolidad de las altas esferas, que piensan que cualquier cosa se arregla comprando.

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Uno de los aspectos que mejor funcionan del álbum es esa mencionada espontaneidad, que consigue que algunas canciones brillen mucho más que si tuvieran una producción más pulida. ‘2007’ o ‘Yeah’ tienen cierto aire a demo, y sin embargo, son dos de las canciones más interesantes y que más carácter aportan al proyecto. La primera invoca la estética digital de ese año y la pasa por un filtro hyperpop (¿o deberíamos llamarlo hyperrock?). Mientras que la segunda, es un experimento irresistible de guitarras enmarañadas que explota en una gran melodía en el estribillo (sin letra), compuesta por un sintetizador sucio que representa una vía de escape tras la represión de un sentimiento. Durante la mayoría de la canción, Charli repite “I don’t wanna”’ una y otra vez hasta que tras un “Wait, now I wanna feel it”, la producción se libera con esa línea electrónica, llevando al oyente a una suerte de euforia catártica.

También hay espacio para la ternura en ‘Music, Fashion, Film’, que llega de la mano de ‘Magic Metal Montana’, una oda a su gran amigo y compañero creativo A.G. Cook. “Eres mi mejor amigo, pero no hablamos / hacemos música, hablamos así” canta Charli con mucho sentimiento. La canción es una anomalía dentro del álbum, pero entre tantas cavilaciones existenciales y sarcasmo, esta pequeña dosis de sentimentalismo le sienta muy bien.

Aunque en ‘No One Lasts Forever’, que incluye parte de una conversación de la artista con David Cronenberg, vuelve a ponerse más grave, reflexionando sobre el legado artístico y los altibajos del ego. “Algunos artistas han sobrevivido miles de años, pero en cuanto a su experiencia, están muertos, se han ido […] El olvido es la libertad”, dice el director de ‘Los sudarios’. Charli toma sus palabras como propias metiéndolas en el último minuto de su disco. Si nada es para siempre, lo que queda al menos es intentar hacer arte que sea relevante en este preciso momento. No para la humanidad, sino para uno mismo. Ahí está la esencia de ‘Music, Fashion, Film’: en la búsqueda constante de la autenticidad, incluso si esta implica ponerse una máscara e interpretar un papel.