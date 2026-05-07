Charli XCX comienza su nueva era este viernes con ‘Rock Music’

Charli XCX ha hecho oficial el anuncio del que será el primer adelanto, en principio, del sucesor de ‘brat’. ‘Rock Music’ y su vídeo estarán disponibles a las 6 de la mañana en España. El teaser que ha publicado la artista británica la muestra destrozando una guitarra eléctrica con sus tacones.

Las únicas referencias sónicas que tenemos de ‘Rock Music’ vienen del vídeo que subió Charli hace unos días, en el que se podían distinguir unas guitarras eléctricas altamente distorsionadas, casi sirviendo a modo de sintetizador, y del teaser que ha publicado hoy. Además, en una cuenta secundaria de la artista se puede ver un vídeo de A.G. Cook y Finn Keane tocando la guitarra junto a un batería.

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Así, ‘Rock Music’ tendrá todos los elementos de una canción de rock típica, pero todo apunta a que no será una canción de rock. Lo único que conocemos de la temática de la canción es la letra que aparecía en el mini documental disponible en el perfil de Instagram de Charli: «Mis amigos y yo / Salimos / Hacemos fotos / Hacemos cosas juntas / A veces lloramos / Nos besamos / Rollo incesto», se leía.