Scooter Braun, sobre Taylor Swift: «Nunca entendí la situación»

Scooter Braun ha asegurado en una nueva entrevista con ‘Second Thought’ que «nunca» entendió del todo su problema con Taylor Swift, por el cual la artista acabó regrabando 4 de sus discos. Todo, a raíz de que Braun absorbiese Big Machine por 300 millones de dólares, quedándose con los derechos de sus 6 primeros discos. Sin embargo, ahora ha revelado algo que nunca había contado: «No conozco a Taylor Swift».

Este asegura que ha coincidido con ella «tres veces en mi vida» y que nunca ha tenido «una conversación sustancial» con ella. Entonces, Braun recuerda una ocasión en la que Taylor le habría invitado a una fiesta privada: «Me dijo que tenía el máximo respeto por mí, y yo le dije que tenía el mayor respeto por ella». Esta fiesta habría tenido lugar «dos o tres años antes» de la polémica y Braun asegura que nunca hablaron posteriormente ni mientras ocurría todo.

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Taylor contó en su momento, en 2019, que en ningún momento se le ofreció la compra de los derechos de sus canciones y hasta declaró en Tumblr que Scooter Braun la estaba acosando en redes sociales: «Está a punto de apoderarse de toda la música que he hecho», publicó. Recordemos también que Braun era el exmánager de Kanye West, que también tiene un conocido historial con Taylor.

Antes de asegurar que le desea «lo mejor» y que está «agradecido por todo en este punto de mi vida», Braun razona diciendo que «no te gastas 300 millones de dólares comprando un sello en el que está ella a menos que estés emocionado por la oportunidad de trabajar con ella».