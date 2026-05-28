Netflix relega a Kylie Minogue a personaje del corazón en su documental

No hay mejor relato para un biopic o documental musical que el de una resurrección, un gran «comeback». Kylie Minogue ha vivido varios en casi 40 años de carrera, alguno de los cuales se había guardado para sí, al menos hasta ahora. ‘Kylie’, la miniserie documental de 3 episodios de una hora que se ha subido a Netflix estos días, es un repaso a su vida desde los tiempos en que protagonizó el culebrón ‘Vecinos’ hasta la actualidad, cuando la artista ha logrado un nuevo éxito con ‘Padam Padam’, a los 56 años.

La serie se compone de entrevistas a la propia Kylie, a otros artistas y familiares como su hermana Dannii, y por supuesto también de multitud de material de archivo. Había décadas de posibilidades. Con horas de metraje en las manos, el director Michael Harte ha escogido el camino más turbio, el del corazón.

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Uno diría que los puntos de inflexión en la carrera de Minogue serían su trabajo con Stock Aitken Waterman, la reinvención en diva disco que supuso el álbum ‘Light Years’ seguido de su obra maestra ‘Fever’, y finalmente su fichaje por BMG. Un sello que ha sabido muy hábilmente convertir cada uno de sus últimos pasos artísticos en un acontecimiento, incluso cuando su valor último era bastante cuestionable.

Lo primero está en este documental justamente representado por la aparición constante de Pete Waterman, que con encomiable deportividad, cuenta cómo le regaló hits a Kylie cuando no sabía ni quién era, y cómo después la tuvo que dejar marchar, como «un padre o una madre» dice adiós a un hijo. Pete reconoce estoicamente que un buen día no pintaba ya nada en la vida del mal llamado «periquito australiano». Mucho más deficiente es el repaso a sus años dorados en los 2000. El documental no muestra cómo se construyó ‘Fever’, a sus autoras ni productores, ni al estilista y diseñador William Baker, ni siquiera a Michel Gondry. Su última década ni siquiera existe en este documental, salvo una escueta mención a ‘Padam Padam’, lo que se lleva por delante la importancia de su exitoso disco navideño, el álbum llamado ‘Disco’ o el álbum country. Y eso que este contenía una canción con el mejor relato posible: «cuando me vaya, quiero irme bailando».

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No son las únicas víctimas discográficas de la narrativa de Netflix. El gran ‘X’ no existe, tampoco ‘Get Outta My Way’, ni tampoco sus frustradas incursiones en Estados Unidos (‘Body Language’, ‘Kiss Me Once’). ¿Qué es, entonces, para Michael Harte la carrera de esta artista? Sobre todo, los hombres.

El primer capítulo está construido en torno a la figura de Jason Donovan. En minutos pasas de decir «¡anda, han conseguido dar con él!» a «¿qué hace este hombre todavía en plano?».Las cosas terminan de definirse cuando en el paso del capítulo 1 al 2, deduces -cliffhanger mediante- que el siguiente episodio va a estar dedicado casi enteramente a Michael Hutchence. Al menos el líder de INXS sí parece decisivo en su vida, pues inspira su giro hacia el indie y a buscarse a sí misma. Lo que nos lleva a Nick Cave.

En estas dos primeras horas de metraje, empeñadas en contar la vida de Minogue desde un prisma de hombre heterocis, Nick Cave es lo mejor. Por lo menos divierte: cada frase que suelta es lapidaria. Se muestra deslumbrado por Kylie porque no había conocido «a nadie a quien le gustara la vida», se presenta como toxicómano, equipara a sus propios fans «psicópatas» -que se presentaban con cuchillos en sus conciertos- con las fans de Kylie, a las que denomina «brujas» y «malvadas, malas personas»… y en contraplano vemos a Minogue contando que todo aquello le parecía «superguay». Es hilarante.

Más relevante aún, Nick Cave se deshace en elogios hacia la cultura pop que parecen honestos («los conciertos de pop cambian la vida del espectador para siempre (…) son una máquina de generar alegría») y definitivamente influye en Kylie, en tanto que la anima a escribir letras y dejar atrás su frustrada deriva indie (sí, el documental omite que el álbum ‘Impossible Princess’ es un disco de culto para algunas personas). En un momento pide a Minogue que vuelva al pop porque «nadie quiere ser indie a propósito». Y hasta hoy.

El tercer capítulo de la miniserie finalmente empieza dándonos lo que queríamos: brilli brilli, muchos arco íris y muchos planos de la grabación de ‘Your Disco Needs You’. Pero entonces es cuando el cáncer aparece. Hay que tener el corazón de hielo para no terminar llorando con este episodio sobre los dos diagnósticos, el que se conoció y el que se acaba de revelar. El documental de Netflix pone en valor hasta qué punto Kylie Minogue es una superviviente y, en una nube de purpurina, lo habíamos olvidado. Cualquiera que haya pasado por esto por un ser querido o en carne propia saldrá emocionado. Porque además, ¿a quién demonios le puede caer mal Kylie Minogue?

En ese sentido, ‘Kylie’ cumple con creces su cometido de ansiar la gira de 40º aniversario de la artista y revitalizar su catálogo. Hasta hay que agradecerles que definitivamente hayan desprendido a esta artista de su apellido: Kylie no hay más que una. Es solo que este es un documental para las masas… y lo de profundizar en su carrera y en su catálogo seguirá en manos del periodismo especializado.

Podcasts: discografía de Kylie Minogue + Tension



