Madonna ha contado que en sus primeros años en Nueva York, a principios de los 80, provocó accidentalmente un incendio eléctrico en el edificio ilegal donde vivía en el Garment District de Manhattan. Sin duda, una gran influencia para Britney Spears, que incendió su gimnasio -también por accidente- décadas después.

La anécdota sale a la luz porque Madonna se ha asociado con una conocida plataforma de pagos y recompensas para alquileres para pagar un mes de alquiler a cada músico residente del icónico Music Building de Midtown, el espacio de ensayo y viviendas donde empezó a forjarse como artista cuando acababa de llegar a la ciudad.

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En un vídeo promocional, Madonna recuerda que, antes de encontrar refugio allí, vivía en condiciones muy precarias, concretamente sin calefacción, en pleno invierno neoyorquino, durmiendo sobre el suelo dentro de un saco de dormir y rodeada de calefactores eléctricos.

La situación acabó peor de lo esperado. “Estaba viviendo ilegalmente en un edificio del Garment District sin calefacción en pleno invierno, durmiendo en el suelo en un saco de dormir rodeada de estufas eléctricas”, explica. Una noche, cuenta, provocó un incendio eléctrico por accidente. Como si de una película se tratara, cuenta que se despertó «rodeada de llamas”.

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Sin otro sitio al que ir, Madonna escapó y acabó instalándose en el Music Building de la 8ª Avenida, un lugar mítico para músicos de Nueva York que terminó siendo decisivo en su carrera. “Los artistas llegan cada día a Nueva York con un sueño y, más a menudo de lo deseable, con poco más”, ha explicado.

Madonna, en esta primera entrevista promocional de la era ‘Confessions II‘, ha confirmado que el tema que cierra el disco, ‘L.E.S. Girl’, en su edición deluxe, está inspirado en esa época: son siglas de «Lower East Side girl».

Madonna is partnering with Bilt, including covering one month of studio rent for musicians at The Music Building, where she once lived. She also teases ‘Confessions II’: “It starts out straight up four-on-the-floor house music, and then it ends on a song called ‘L.E.S. Girl.’” pic.twitter.com/IYc3UxX6Nf — Bradley Stern (@MuuMuse) May 27, 2026