Cuenta atrás para Madonna, que barre su Instagram

Madonna ha hecho lo que suelen hacer muchos artistas cuando están a punto de anunciar algo importante: borrar todas las publicaciones de su perfil de Instagram. Además, ha subido una nueva foto de perfil que, de momento, solo se puede ver de forma borrosa; parece una imagen de estudio en la que Madonna aparece con el pelo rubio y, por lo poco que se distingue, con un atuendo blanco.
En las últimas horas, la rumorología acerca del nuevo álbum de Madonna ha alcanzado nuevos niveles de delirio colectivo, centrándose en una posible colaboración con Sabrina Carpenter, que se presentaría el próximo 17 de abril en Coachella, donde Carpenter es cabeza de cartel por segunda semana consecutiva.
Los rumores apuntan también a un supuesto título del disco, algo parecido a «MAD-HOUSE», y a un posible single con un sample de ‘Good Life’ de Inner City o ‘Your Love’ de Frankie Knuckles. Numerosos rumores han sido desmentidos, mientras otros han seguido circulando, apareciendo y desapareciendo, durante los últimos meses.
La fina línea entre la información «insider» y la invención absoluta ha vuelto a desatar la locura en los foros de JENESAISPOP, al mismo tiempo que Popjustice ha anunciado su cierre, dejando a sus usuarios sin un foro donde comentar la nueva era de Madonna.
Madonna aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su nuevo disco, concebido como una segunda parte de ‘Confessions on a Dancefloor’ (2005). Stuart Price sería el productor principal del proyecto.